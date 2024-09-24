擘劃3大施政願景　王忠銘要把馬祖推上國際

王忠銘在縣長室接受中評社專訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社馬祖9月24日電（記者 盧誠輝）對於馬祖未來縣政規劃方向，中國國民黨籍連江縣長王忠銘接受中評社專訪表示，做好馬祖未來接班梯隊的培育工作、持續推動國際藝術島讓馬祖更國際化、如何在不違背台灣的體制與法規下，利用大陸的經濟發展來厚植馬祖的實力，這是他任內最重要的三大縣政工作。



王忠銘，馬祖鐵板村人，淡江大學教育政策與領導研究所，曾任連江縣政府教育局局長、企劃室主任、秘書長、“交通部觀光局”馬祖風景管理處管理處處長、連江縣副縣長等職，2022年以超過5成的支持度當選第8屆連江縣長。



設籍人口僅約1萬4千人的馬祖與福建近在咫尺，小三通航運設有馬祖到黃岐航線，只要25分鐘船程就可以到大陸，從黃岐搭車只要一小時就可到福州。



王忠銘上任1年多來前往大陸超過10次，最近一次是9月12日偕同“立法委員”陳雪生、連江縣議會議長張永江及連江縣議會全體議員日赴福州交流，並與國台辦主任宋濤會晤，針對“人、貨、酒”等3項議題進行磋商。



王忠銘23日在連江縣政府2樓縣長室接受中評社專訪，言談中充滿對家鄉的感情與願景。採訪結束後，王還特留下來和記者閒話家常，希望聽聽記者分享在馬祖採訪幾天來的觀察與感受。



王忠銘最後還在名片上留下手機號碼，要中評社記者有事就直接打電話給他，並強調他的電話都是本人接聽，因為這也是他上任後對縣民的承諾，只要縣民想找他，隨時可以找得到人，問題也可以馬上獲得解決，這就是劍及履及的連江縣長王忠銘。