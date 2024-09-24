王忠銘語中評：簡化流程吸引更多陸客到馬祖

王忠銘在縣長室接受中評社專訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社馬祖9月24日電（記者 盧誠輝）大陸8月22日起開放福建省居民經由小三通赴馬祖旅遊。中國國民黨籍連江縣長王忠銘接受中評社專訪表示，雖然大陸已經開放陸客到馬祖自由行，但因申請流程太繁瑣，台灣的審核機制也帶來許多不便利性，因此大幅降低陸客到馬祖旅遊的意願，希望未來台灣這邊能再放寬審核程序與流程，這樣才能吸引更多的陸客到馬祖自由行。



大陸8月22日起開放福建省居民經由小三通赴馬祖旅遊，但陸委會副主委梁文傑日前卻在記者會中表示，截至9月11日為止，包含團客與自由行僅有17人入境馬祖，與疫情前比較人數“還是很少”。至於大陸將推動福建民眾通過海上客運直航來台灣本島旅遊，陸委會則強調“並不太明白海上的航線有什麼特殊的重要性或是意義”。



對於陸委會的說法，王忠銘顯然抱持不同建議與立場，他認為，台灣這邊的審核程序與流程太繁瑣，才會導致大幅降低陸客到馬祖旅遊的意願，而陸客透過馬祖海運中轉到台灣本島旅遊，則是許多馬祖鄉親與陸客的共同希望，因為這樣會大幅提升陸客中轉馬祖的意願，也能實際為馬祖帶來可觀的經濟利益。



王忠銘指出，他對陸客當然有期待，因為從新冠疫情前，台灣就把小三通給斷掉，兩岸在整整3年之間沒有互相來往，直到去年疫情後才恢復小三通，但疫情前原本小三通的便利性都已消失不見，所以恢復小三通後一切都要從頭開始。



他說，為了爭取陸客到馬祖旅遊，縣府整整醞釀了1年多才促成這件事情，從福建踩線團到馬祖、第一個陸客團成行到馬祖，到8月22日開放陸客到馬祖自由行，過程非常的不容易，因為從疫情後不管是馬祖或台灣本島的整個旅遊環境都已經改變了，因為今年實在太多人“出國”去旅遊了。



王忠銘，馬祖鐵板村人，淡江大學教育政策與領導研究所，曾任連江縣政府教育局局長、企劃室主任、秘書長、“交通部觀光局”馬祖風景管理處管理處處長、連江縣副縣長等職，2022年以超過5成的支持度當選第8屆連江縣長。

