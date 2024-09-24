中評關注：柯文哲遭羈押會影響藍白合？

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北9月24日電（記者 楊騰凱）中國國民黨、台灣民眾黨“立法院”黨團三長23日下午見面，閉門會談近2小時。據悉，雙方彼此互動良好，對許多預算、行政部門人事案的看法都相似，新會期會維持合作。但民眾黨主席柯文哲因案在押，這是否會對民眾黨團總召黃國昌與藍軍合作形成牽制？值得留意。



國民黨團總召傅崐萁、書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇23日下午與黃國昌、民眾黨團副總召吳春城在“立法院”附近的天成大飯店見面，雙方閉門會談將近2小時，可見話題頗為深入、全面。根據藍營方面事後的轉述，雙方在會上互動良好，彼此氣氛融洽，對預算案以及“考試院”、通傳會（NCC）、“司法院”大法官等人事案的看法、理念趨同，新會期維持合作關係沒有問題。



儘管藍營方面對藍白合作持樂觀態度，但本會期與上會期有一大不同之處，那就是柯文哲目前仍因京華城案遭羈押禁見，案情發展很不明朗。因此，外界仍會好奇，柯文哲有案在身，這是否將對黃國昌與藍合作形成箝制？假設黃國昌率領民眾黨在“立院”全面配合藍營，把綠營殺個片甲不留，這是否會招致司法對柯報復？



值得留意的是，國民黨本會期優先法案包括《“憲法”訴訟法》修正草案，預計要將提高大法官“釋憲”判決門檻，從原先的現有總額過半數同意，改成3分之2以上同意。尤其“司法院”有7席大法官10月底任期屆滿，假設“立法院”遲遲不通過“司法院”新人事，僅剩的8席大法官將無法對“釋憲”案進行裁判，這形同是藍營關鍵一擊，把“憲法”法庭掐在手裡，不讓民進黨政府透過“釋憲”操作推翻“立法院”決議。



“立法院”上會期藍白合作提出“立院”改革相關法案，賦予“立委”調查權、聽證權，並新設立“藐視‘國會’罪”，是藍白全面抗衡民進黨政府的重要工具，當時民眾黨團也在黃國昌帶領下全面配合修法，藍白聯軍在“立法院”表決無往不利。