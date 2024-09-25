美限縮晶片出口　盧信吉：韓國會否進入寒冬

明志科技大學通識教育中心助理教授盧信吉。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月25日電（記者 方敬為）韓媒報導，美國正加緊向韓國施壓，對中國實施晶片出口管制。明志科技大學通識教育中心助理教授盧信吉接受中評社訪問表示，韓國因為半導體出口仰賴中國市場，對於美國的壓力會有所抗拒，但以韓國政府當前的外交政策來看，即使不情願，仍得配合美國。



盧信吉分析，韓國近年成為對美最大投資國，其盤算在於，增加對美經濟的影響力，符合美國兩大黨當前抗中的政策取向，投其所好，換取安全方面支持，這也是對韓國最好的發展方向。但負面的情況則是，韓國即使配合美國的貿易管制，甚至成為對美最大投資方，美國卻需索無度，尤其共和黨總統候選人特朗普的商人作風，倘若當選，會否要求韓國給得更多？這會是韓國需要注意的問題。



盧信吉，中興大學國際政治研究所博士，曾任中興大學國際政治所助理教授、中興大學日韓總和研究中心研究員、中興大學當代中國研究中心副執行長。研究專長包括國際關係理論、地緣政治與國際安全、外交政策、國際政治與兩岸關係。



根據韓媒報導，美方正向韓國施壓，要求配合對中國的晶片出口管制政策。美國商務部副部長艾斯特韋斯（Alan Estevez）9月10日在美國華府舉行的“2024年韓美經濟安全會議”上呼籲，韓國的兩大HBM晶片廠三星、SK海力士的產能應該保留給自己和盟友，而非中國。

