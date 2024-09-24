官邸2個月用電2萬度！卓榮泰：安排電力檢查

卓榮泰受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月24日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌日前在直播指出，“行政院長”卓榮泰官邸2個月用電近2萬度，電費約新台幣15萬元，卓榮泰是在挖礦挖比特幣嗎？卓榮泰24日表示，謝謝黃國昌的提醒，他一個禮拜衹有2天會在官邸使用，他也覺得用電度數增加有異常，他會安排電力來檢查是不是電器有問題，近一步檢討官邸同仁節約用電。



黃國昌24日則在民眾黨團記者會上反諷，那就請卓榮泰好好檢查，一個禮拜用2天就要用電近2萬度，那天天用會多少度？



黃國昌日前在直播上指出，南部串燒店業者貼出電費帳單，抱怨一下9月份電費要5萬8110元，公開嗆聲“綠色是最噁心的顏色”，就被綠營網軍出征到刪文。卓榮泰官邸電費從6月11日到8月11日，用電度數高達1萬9360度，電費是15萬2976元。前“行政院長”陳建仁去年同期用電度數1萬5440度，電費約10萬元，卓榮泰真厲害，都是納稅人買單。



“行政院長”卓榮泰24日率行政官員赴“立法院”施政報告及備詢。台灣民眾黨“立法院”黨團24日上午召開“嚴審預算 實質審查 人民優先”記者會，黨團總召黃國昌、副總召吳春城、幹事長麥玉珍、“立委”林憶君出席。



卓榮泰在會前接受媒體訪問表示，謝謝黃國昌的提醒。其實520後，一直到了6月下旬整修完畢前，他並沒有使用官邸，之後才約略有幾次在官邸開會。他大概在6月底、7月初，一個禮拜也衹有2天會因應隔天上午的行程時間而使用官邸，家人也都沒有使用官邸。