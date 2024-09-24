掃除鄭文燦人馬？“勞動部”政次王安邦下台

王安邦曾擔任桃園市民政局長。（中評社 資料照） 中評社台北9月24日電／民進黨籍前桃園市長鄭文燦人馬，“勞動部”政務次長王安邦傳出請辭，其辦公室更被發現已清空完畢。“勞動部”官員證實，王安邦因生涯規畫請辭，昨日請辭獲准。



中國國民黨籍“立委”賴士葆指出，鄭文燦因涉貪中箭，不僅自己受傷也波及子弟兵。王安邦是鄭文燦的大將，現在突然請辭獲准，恐被認為是“賴政府”全力清掃鄭系人馬。



“勞動部”23日晚間證實，王安邦因個人生涯規畫在21日卸任，並經“行政院”批准。王一共在任1585天，是“勞動部”自2014年升格後，任期最久的政務次長。



“勞動部”共3位次長，其中王安邦為政務次長，1976年生，東吳大學政治學系畢業、台灣師範大學政治學系碩士。王安邦2020年接任“勞動部次長”，新任部長何佩珊上任後仍繼續留任，未料昨傳出請辭獲准，連其辦公室都已經清空。



王安邦過去在民進黨籍桃園市長鄭文燦任內，長年任職於桃園市政府，曾任桃園市民政局長、桃園市政府副祕書長、桃園市社會局長、桃園市勞動局長、桃園市社會局主任秘書、桃園市社會局專門委員。尤其擔任勞動局長任內，處理過華航機師罷工事件。一直被視為“燦系”人馬。



“勞動部”官員證實，王安邦請辭後，何佩珊隨即慰留，希望他再好好思考。但王辭意堅決遞出辭呈。