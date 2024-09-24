藍白退回總預算　綠跳腳猛轟全民遭殃

民進黨團記者會，左起幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月24日電（記者 黃筱筠）中國國民黨與台灣民眾黨“立法院”黨鞭昨天會面，傳出今將於程序委員會退回總預算案。民進黨“立法院”黨團率先召開記者會批評說，藍白陣營最在乎的軍公教明年要加薪，但總預算案一再被退回不審查，軍公教長期投給國民黨、支持民眾黨，卻被你們惡意退回總預算無法受惠。民進黨團更批，藍白陣營不要為了對抗民進黨，對民眾開槍讓全民遭殃。



藍白陣營上周退回明年度總預算案，民眾黨更指出2008年賴清德擔任民進黨團幹事長時就提案退總預案，只是表決時衹有賴清德與當時“立委”塗醒哲贊同。



涉及賴清德過去擔任“立委”提案，民進黨“立法院”黨團一連兩天召開記者會澄清。吳思瑤表示，明年要替軍公教調薪，但是總預算案如果無法審查，那軍公教無法受惠，長期投給國民黨、支持民眾黨，卻被你們惡意退回總預算無法獲利。



吳思瑤也說，藍白陣營退回總預算案也傷害全民福祉，昨天藍白黨鞭召開會議，不是突圍解套，是要變本加厲，藍白陣營昨天決議在民眾黨記者說上周總預算被退回程委會，中午程委會要再度退回總預算案，這是更超前部署，連程委會的案子都要阻擋。藍白聯手上會期對於諸多“國安法”案一擋再擋，過去民進黨多數從來都不會在程委會擋案，但是藍白聯手在程委會退了61次案子，在院會退了91次案子。



吳思瑤說，這是創下史上第一次，唯一一次破天荒，“中央政府”總預算案在程委會被擋案，藍白陣營就等著民意更大的反撲。她也說，民眾黨提出2008年賴清德提出退回總預算案，但當年是因為金融風暴，當時是要反應馬英九浮篇預算，馬英九高估經濟成長，認為當年經濟成長可以有5.08%，但是實際成長是負1.61%，高估稅收能力，當時年終短收高達新台幣2155億元。

