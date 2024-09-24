藍委牽線　卓榮泰牽手彭啟明、邱泰源和解

藍委羅智強請邱泰源（右）和彭啟明（左）一起上備詢台，卓榮泰隨即牽起兩人的手，象徵內閣的團結。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月24日電（記者 張嘉文）“衛福部長”邱泰源日前爆料賴清德打電話罵“環境部長”彭啟明，被質疑是“內閣”互鬥、以及賴不尊重“行政院長”卓榮泰等問題。卓榮泰今天在“立法院”詢答強調，邱泰源的發言相當不當，他自己也已深表歉意。



有趣的是，質詢的中國國民黨籍“立委”羅智強特別請邱泰源和彭啟明一起上備詢台，稱要讓他們大和解，卓榮泰也隨即牽起兩人的手，象徵“內閣”的團結。此畫面讓主持議事的“立法院長”韓國瑜看了也莞爾一笑。



卓榮泰今天繼續率領“內閣”官員前往“立法院”進行施政報告並備質詢。



羅智強質詢時問卓榮泰，知不知道賴清德打電話罵彭啟明這件事？卓說，“我看媒體知道。”經事後詢問，他認為邱泰源的發言相當不當，他自己也深表歉意。



羅智強接著請邱泰源跟彭啟明上台，還說“幫助你們大和解啦！”請他們握個手，卓榮泰一時沒反應過來，還回說“我跟他們沒怎樣啊？”羅則說，“我不是說你（卓），我說他們兩個和解。”



羅智強還說，“你跟他（指邱泰源）問題才大！他跳過你這個“行政院長”去告御狀！”



邱泰源和彭啟明上台後，卓榮泰隨即牽起兩人的手，三人臉上都掛著笑容。羅智強則說，“三個（握手）更好。部長，不要跳過“行政院長”去告御狀，不好啦，這樣對卓院長不尊重”。



邱泰源趕緊回說，他和彭啟明是多年的好友，一起並肩作戰很久，我們一直在努力。