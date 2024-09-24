“立委”質詢評鑑　獲6顆星最高榮譽兩藍一綠

口袋國會舉辦“口袋國會第11屆第1會期評鑑結果發表記者會”。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月24日電(記者 俞敦平)口袋“國會”今天發布第11屆第1會期評鑑結果，共有13位“立委”被評選為優質及優良“立委”，其中中國國民黨籍“立委”鄭天財、徐巧芯和民主進步黨籍“立委”王美惠獲得最高榮譽。台大政治系教授王業立表示，本次評鑑方法改以質詢發言比例進行更公平的評比，此次評鑑反映出“國會”各委員的表現。他也強調未來希望利用AI技術進一步分析質詢內容，提升“國會”監督工作效能。



口袋“國會”今日於“立法院”舉辦“口袋‘國會’第11屆第1會期評鑑結果發表記者會”，由台大政治系教授王業立、張登及和東吳政治系教授蘇子喬進行解說與頒獎。



王業立指出，本次評比方法有所調整，以更公平地反映各委員的實際表現。他提到，過去的評比主要依據發言次數，但由於各委員會的會議頻率不一，這樣的評比方式可能導致不公平。因此，這次評比將每位委員的質詢發言比例納入考量，使用的計算公式為“委員會發言次數/所屬委員會會議次數”。



在本次評比中，共有13位委員被評選為優質及優良“立委”，其中國民黨的鄭天財以6顆星的成績獲得最高榮譽。此外，王美惠（民進黨、區域、內政）和徐巧芯（國民黨、區域、外交）同樣以6顆星的成績脫穎而出。值得注意的是，這次除了教育委員會外，其他七個委員會均有優異表現的委員，總共19位委員被評選入列。



評比中，民進黨佔46.2%的比例，國民黨則佔53.8%。在優質委員的評選中，國民黨有7位獲獎委員，佔其黨內委員的13.5%；而民進黨的6位獲獎委員，佔其黨內委員的11.8%。王業立表示，希望未來能夠利用AI技術，進一步分析委員的質詢內容與提案質量，讓“國會”的監督工作更加有效，真正突顯那些在“立法院”努力質詢與立法的委員表現。



王業立強調，此次會期評鑑展現出“國會”各委員的多樣表現，反映出不同政黨在質詢及立法上的參與程度。他期望，這樣的評比將持續推進，旨在提升“國會”的透明度與效能。