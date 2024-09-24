藍白聯手增補償金　卓榮泰：開此例無可控制

卓榮泰（左）與原民會主委曾智勇（右）接受質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月24日電（記者 黃筱筠）無黨籍“立委”高金素梅日前以禁伐補償編列經費不足，在藍白陣營支持下退回明年度總預算。而禁伐補償從一公頃補助新台幣3萬元提高到6萬元，這項提案雖然民進黨在表決時沒有贊成，但民進黨籍原住民“立委”陳瑩與伍麗華都是投下贊成票。陳瑩今天質詢時也說，她與原住民站在一起，但藍白陣營也不能以禁伐補償當成借口退回總預算。她並要求“原民會”，既然話都講出去，相信相關預算應編得出來。



“行政院長”卓榮泰則說，用強勢表決調高補償，此例一開，往後預算無可控制，“立法院”與“行政院”應該要可以有討論空間，不能用表決方式，就要提高預算。從30萬要提高到60萬元，從300萬要變成600萬元，這我們是無法接受。



在總預算遭在野黨聯手退回之後，爭議最大的禁伐補償預算，“原民會主委”曾智勇已經對外強調，明年每公頃6萬元補償金一定會依法發放，也在臉書上表示，不足部分援例由“原民會”基金暫時支應。



“行政院長”卓榮泰今天率領“閣員”到“立法院”進行施政報告，並備質詢。



藍白上會期因人數優勢，三讀修正禁伐補償條例，將補償金自每公頃3萬元調升至6萬元，據估算，明年起每年將增加25.99億元，整體經費達52.15億元，占“原民會”明年度歲出概算41.6%，“行政院”認為將排擠其他資源。但高金素梅不滿“政院”相關經費沒有編足，獲得藍白陣營支持退回總預算案，希望“行政院”重新調整。



陳瑩質詢就問到該問題，有關於禁伐補償，這個問題大家傷腦筋很久，但是沒有這麼複雜，禁伐補償要依規定發放，因為有原民“立委”看到預算書少編了，衝到台前罵了院長與“原民會主委”。



陳瑩拿出歷年核發資料說，都是共同預算與基金支出，只要把過去資料攤開來就一清二楚，過去核發禁伐補償經費就是循往例嗎？



曾智勇也回應說，對。禁伐補償從2016年開始補償，從2萬到3萬，今年6月通過一公頃要變成6萬，預算要從21億元增加到45億，我們目前編列28億元，基金應該還可以調度17億元，應該是夠發放明年禁伐補償經費。