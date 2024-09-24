評鑑機構：“立院”三黨不過半法案通過超預期

“口袋國會”24日公布第11屆第1會期“立法委員”評比，蘇子喬發表評論。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月24日電(記者 俞敦平)“口袋國會”24日發布第11屆第1會期評鑑“立法委員”評比，東吳大學政治系教授蘇子喬表示，儘管目前“立法院”三黨不過半，法案通過量卻較過往更加豐富，顯示“立法院”運作並未因朝野對立而停滯，打破了多數人對於朝野對立下立法效率下降的預期。。此外，台大政治系教授張登及補充，執政黨“立委”的表現維持穩定，值得進一步觀察未來是否有更多結構性變化。



蘇子喬進一步分析，“立法院”內形成了藍白聯盟，這使得法案通過量顯著提升，藍白雙方合作的法案佔據了重要位置。他指出，過去“立法院”若為行政、立法一致的局面，反而容易出現“橡皮圖章”現象，“立法委員”的提案與通過法案的動力會較低。然而在三黨不過半的情況下，反而激發了更高的立法效率，顯示“立法院”運作未受朝野對立或政黨分歧的影響。



此外，蘇子喬指出，外部監督機制，如公督盟與“口袋國會”，對“立法院”的評鑑機制促使“立委”更加積極表現，提案與發言的質量也有所提升。他認為這是“立法院”運作良好、法案通過率高的重要因素之一。



張登及則補充，雖然本屆執政黨“立委”在整體表現上保持穩定，但在“立法委員”會的優質表現中，得獎人數較上一屆有所下降。他指出，這可能與執政黨在“國會”無法過半的局勢有關，“立委”們更多的精力可能被投入到防禦行政部門的法案上，進而削弱了自主提案的動力。



最後，王業立也表示，“口袋國會”將持續優化評鑑機制，讓“立委”的表現能更透明地呈現在公眾眼前，並希望未來能進一步提升委員質詢內容和法案立法的研究深度，以確保真正優秀的“立委”能被選民認可。