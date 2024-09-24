許淑華探視百歲人瑞　老翁開心收萬元敬老金

南投縣長許淑華探視百歲人瑞黃明枝，並致贈1萬元敬老金。(中評社 方敬為攝) 中評社南投9月24日電（記者 方敬為）中國國民黨籍南投縣長許淑華今天赴魚池鄉探視百歲人瑞黃明枝老先生，親贈重陽敬老金新台幣1萬元，以及長壽金鎖片，祝福黃翁身體健康。黃明枝見到許淑華豎起大拇指，稱讚許做得很好！並很開心收到縣長親自祝福，並當場算起敬老金額，確定真的有1萬元，逗得現場哄堂大笑，場面溫馨。



迎接九九重陽節，許淑華24日在社會及勞動處的安排下，走訪魚池鄉探視百歲人瑞黃明枝，關懷老翁身體狀況，並向人瑞家屬致意，許致贈新台幣1萬元敬老金，並轉贈“內政部”象徵長壽與福氣的純金鎖片，祝福重陽節快樂。



103歲的黃明枝見到許淑華來訪，非常開心，稱讚許淑華做得很好，並豎起拇指比讚，讓許笑得合不攏嘴，親自為黃翁戴上金鎖片，並與黃明枝與家屬合影留念。



許淑華表示，南投縣今年百歲人瑞共有117名，縣府將陸續派員到府致贈敬老金與金鎖片，感謝人瑞家屬悉心照顧，讓縣內長者能夠健康樂活，在探訪人瑞與老人家對談後，發現他們的家庭都是子孫滿堂、家庭和樂，讓人能感受到福氣滿滿的幸福感，也希望大家都要孝順奉養長輩，讓每位老人家都能健康快樂過生活。



南投縣府統計，今年預估發放金老金，年滿60歲至64歲原住民約1741人，每人發放新台幣500元整；年滿65歲至99歲長者約10萬4311人，每人發放新台幣1000元整，另百歲人瑞約117人，每人發放新台幣1萬元整，估計發放禮金約1億635萬餘元。