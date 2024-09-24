社民黨苗博雅：柯文哲失敗不代表第三勢力失敗

社民黨籍台北市議員苗博雅接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月25日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲被押，民眾黨支持度崩跌，台灣第三勢力板塊出現震盪。社會民主黨籍台北市議員苗博雅接受中評社訪問表示，柯文哲的失敗，民眾黨的支持者小草出現部分流失，但柯的失敗不代表第三勢力失敗，仍有很多人期待第三勢力的新本土政黨，而她的社民黨會在此繼續爭取認同空間。



苗博雅，出生於台北市，台灣大學法律學系財經法學組，連任2屆台北市第六選舉區（大安、文山）議員，歷任社民黨發言人與“全國”委員、律師事務所法務、青平台基金會董事、節目主持人等。曾獲得民進黨以“民主大聯盟”模式禮讓參選2024台北市第六選區“立委”，然未能當選。是目前社民黨在全台唯一民代。



苗博雅表示，台灣人原本對柯文哲曾是第三勢力領袖，有所期待，但柯文哲的台灣認同立場搖擺不定，主打的清廉政治也失敗。關於小草的流向，本來就不可能流到中國國民黨的懷抱，因還是期待本土認同，所以在小草及很多選民對民眾黨、柯文哲失望之下，都還在觀望中。



苗博雅指出，她所屬的社民黨，自2015年創黨以來，堅持本土、乾淨的政治路線，會試著努力爭取更多選民、民眾黨流失的支持者認同，她要強調柯文哲的失敗，不代表台灣第三勢力的失敗，而是讓其他的第三勢力小黨，有更多被發現、被看見的空間，她與社民黨會用行動、論述去爭取大家支持。



苗博雅告訴中評社，在2014年太陽花學運之後，台灣對於新本土政黨出現期待，但這9年來，柯文哲壟斷了第三勢力的代言權，如今讓許多期待的人失望，除了是對台灣認同的立場搖擺不定，近期又爆出政治獻金案、木可公司、京華城案等，大玩金權政治，在這方面卻沒比藍綠好到哪去，所以才造成支持者大量流失。



她說，台灣社會對新本土政黨的期待並沒有完全消失，接下來就看會由哪些新本土政黨能取得認同。關於小草的部分，分為兩類，一是失望、流失的部分，一是仍對柯有偶像崇拜、不離不棄。對於堅定支持者方面，因難以改變，不用勉強，而本土小黨會針對流失的部分，繼續用行動論述去說服這批人，這是要一起努力的。