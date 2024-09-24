失聯郭男在陸涉詐欺　母泣訴台灣人賣台灣人

失蹤22歲的台男郭宇軒。（照:截自@homiyananaminX） 中評社台北9月24日電／台高校應屆畢業生郭宇軒上個月27日前往大陸旅遊，他抵達上海時還有與家人報平安說要轉往安徽合肥，不料，之後就音訊全無，親友在社群發布“尋人啟事”，時隔一個月，大陸國台辦23日證實，郭宇軒因涉嫌詐騙罪正接受調查中。對此，郭男母親焦急表示，兒子是被同學找去賺錢，怒批根本是“台灣人賣台灣人”！更揭露被變賣成豬仔的人數不只這樣。



綜合台媒報導，22歲的郭宇軒8月27日赴中國大陸旅遊，到了上海後與家屬報平安，並稱要轉機安徽合肥，隨後失聯。其姊姊曾透露，弟弟僅在8月中旬詢問她如何辦理台胞證，不過並不想透露太多的訊息，同時透過instagram的“閱後即焚模式”報平安，隨後消息全無。郭宇軒的家屬用盡各種方式嘗試聯絡卻毫無音訊，15日決定報警。



郭宇軒母親表示已向警方報案“人口販賣”，並呼籲台灣政府抓捕主嫌和集團。她提到知情人士稱有安排很多人“出國”，並有人被收押禁見，希望政府爭取人回台。郭男母親表示，不希望兒子後面還有人因為這種方式而被抓出去，“台灣人把台灣人賣出去”，坦言該行為中間有收滿高的佣金。她稱本來擔心兒子被賣到柬埔寨，現在知道至少人還活著，更表示兒子不會做那種事情，擔心他有被威脅，最後哽咽表示 “希望他能安全地回來”。



郭宇軒母親受訪時稱，兒子大學時為半工半讀，並沒有經濟壓力與其他問題在。這次是兒子大學同學找他去大陸，且對方把大陸行程包裝的很好。該名同學更稱要去大陸賺錢，並沒有危險性，她表示上週報案後才知道該事件。



郭男母親坦言，直到看到報導才知道國台辦的消息。國台辦發出消息稱，經瞭解，台灣居民郭宇軒因涉嫌詐騙罪，被有關部門依法調查。相關案件正在偵辦中，大陸有關方面將依法保障其合法權益。



而根據台灣證交所今天聯合“金管會”證期局、“內政部”“警政署”、刑事警察局、打詐指揮中心舉辦的“防範金融投資詐騙宣誓典禮”，其中“警政署署長”張榮興在致詞時透露一驚人數據，從8月下旬到9月初為期12天的第三波打詐，共逮6200多位詐騙集團成員，查扣的資產高達新台幣70幾億元。



張榮興表示，目前台灣治安事件中，詐欺佔了六成，現在每天公布民眾被詐騙的金額，從8月底到9月23日，平均一天被騙3-4億元，最少1億元、最多5億元，整個七月民眾被騙110億元、八月被騙137億元，其中有7、80%都是投資詐騙，因此要從源頭阻絕，全民要識詐，這樣詐騙事件就會降下來。

