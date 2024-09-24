總預算再度被封殺　卓榮泰籲大家心平氣和

卓榮泰。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月24日電（記者 黃筱筠）藍白陣營中午在程序委員會再度封殺明年度政府總預算案，也就是不排案，總預算案無法再往下審查。“行政院長”卓榮泰下午回覆綠委答詢表示，希望大家心平氣和看待總預算，縱然人事費與法定支出可以依法執行，但新增業務沒有通過預算審查是無法實施。他誠意說明無論“中央”政策，或是未來與地方合作的預算，都是整體預算，希望“中央”總預算能儘速交付給“立法院”審議。



民進黨籍“立委”黃秀芳質詢時表示，希望在野黨“立委”要省思，這會影響全台灣人民，“地方政府國民黨執政縣市更多”，希望“立委”同事們要好好思考。



“行政院長”卓榮泰今天率領“閣員”到“立法院”進行施政報告，並備質詢。



在“立法院”會20日藍白“立委”們聯手將明年度“中央政府”總預算案退回程序委員會後，藍白陣營今天在程序委員會再度封殺總預算案。民進黨籍主席沈發惠則批評，在程序委員會封殺總預算案，連送進院會都沒有，這是史無前例，也“中華民國”第一次。而台中市選出的國民黨籍“立委”羅廷瑋投票時則是投下棄權票。



黃秀芳下午質詢詢問相關議題，總預算案在程委會再度被封殺，今年8月賴清德到彰化訪視地方社服機構，彰化縣長王惠美也跟賴提出，彰化有很多社福機構需要幫忙，社福大樓希望“中央”儘速核撥經費，賴也回說“中央”經費通過就會撥到地方，但是“中央”總預算又被退回，她當“立委”三屆第一次看到。



黃秀芳也強調，這影響不只是民進黨執政，還是全台灣人民，社福、教育、中低收入戶、“國防”等預算，都會受到影響，“行政院”要怎麼因應？



卓榮泰說，希望大家心平氣和看待預算，縱然人事費與法定支出可以依法執行。但是新增業務沒有通過審查是無法實施。他誠意說明無論“中央”政策，或是未來與地方合作預算，是整體預算，希望“中央”總預算交付給“立法院”審議，希望程委會盡快交付審查。



他也說，我們會具體說明清楚，有刪減意見我們希望好好討論，我們都予與尊重。



黃秀芳表示，希望在野黨“立委”要省思，這會影響全台灣人民，“地方政府國民黨執政縣市更多”，希望“立委”同事們要好好思考。