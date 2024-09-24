雙十禮賓紀念品開箱　延續主視覺紅藍白配色

雙十節慶祝大會慶籌會召開記者會，公布本屆雙十慶典禮賓紀念品。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北9月24日電（記者 楊騰凱）雙十節慶祝大會慶籌會今日下午召開記者會，公布本屆雙十慶典禮賓紀念品，包括棒球帽、保溫杯、提袋、徽章等，屆時會裝入禮賓袋送給出席觀禮的貴賓及民眾，另外也將在臉書抽出100名幸運兒可得到本屆雙十紀念品。



中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今年2月就職，循例成為雙十慶籌會主委，韓國瑜要求本屆雙十主視覺等設計要有“中華民國”特色。此次韓國瑜圈選的雙十主視覺LOGO為兩個“十”字中間以梅花點綴，配色則是仿照青天白日旗，左上為藍色，其餘為紅色，主視覺文字為“中華民國，生日快樂”。



雙十慶籌會今日下午舉行記者會，公布本屆雙十慶典禮賓紀念品，慶籌會大會處長虢恕仁、雙十主持人鄔凱雯、林佩潔出席。鄔凱雯、林佩潔兩人都是新聞主播。



根據慶籌會介紹，今年的雙十貴賓帽採棒球帽款式，設計融合了雙十主視覺LOGO，並巧妙搭配青天白日旗藍白紅的顏色元素，象徵熱血奮鬥寓意。而今年的雙十保溫杯則是台灣廠商自製，不僅具備實用可拆卸的濾蕊設計，更減少塑膠材料的使用，相當環保且時尚。



雙十禮賓袋裡面另外還包含以梅花與雙十主視覺LOGO造型的餅乾，以及口罩、礦泉水、濕紙巾、紋身貼紙等小物。



虢恕仁今日在記者會上進一步說明雙十表演亮點，將邀由高雄六龜、寶來、桃源地區學生組成的尼布恩合唱團與今年的領唱代表共同演唱“中華民國國歌”。另外也將邀請花蓮阿勒飛斯文化藝術團帶來演出。



至於今年“中華民國”國歌”領唱人是誰？慶籌會今日並未直接公佈，預計下次再召開記者會揭曉。