綠委轟“央行”打房太猛　嗆貸款戶被斷頭就知

央行總裁楊金龍（左）日前祭出第七波信用管制，被稱是史上最嚴限貸令，綠委有所質疑。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月24日電（記者 黃筱筠）台灣“中央銀行”日前祭出第七波信用管制，“央行”總裁楊金龍表明要給投資客一個教訓，被稱是史上最嚴限貸令。民進黨籍“立委”李柏毅今天質詢時並未給楊金龍說明機會，抨擊未來換屋的人將承擔多籌兩成至三成的交屋款，到時候哪些人會被斷頭就知道答案了，請“央行”正視這些人。



因李柏毅質詢時間已經到了，楊金龍雖然上台要回應，但主席韓國瑜也站起來說質詢時間到，楊金龍並未回應，又再度走回到位置上。



“行政院長”卓榮泰今天率領“閣員”到“立法院”進行施政報告，並備質詢。



“央行”祭出重拳打房，修正“中央銀行”對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定”。自然人第二戶貸款上限縮減為5成，且全台適用；另外自然人購買第3戶以上及豪宅貸款，上限均降為3成，法人購屋貸款也僅可貸3成；連名下已有房屋者的第1戶貸款，都無法享有寬限期。



李柏毅質詢時說，他要提醒2021年到2024年預售屋一共34萬戶有實價登錄，哪些必須要給教訓，哪些人是無辜要換屋，多少人家裡繼承房產又要出來買房，未來可能即將面對要多籌二成至三成交屋款，有多少人被楊總裁上了這一課，“內政部”與“央行”都無法給他答案。但是等到這些人被斷頭就知道答案，請正視這些人。



楊金龍聽完綠委問題後，因質詢時間到，並沒有回答問題。