藍綠對決！韓國瑜明出席民主基金會董事會

韓國瑜。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北9月24日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜循例兼任台灣民主基金會董事長，但他提名的執行長人選、政治大學國際事務學院副院長盧業中人事案卻遭綠營反對而卡關。台灣民主基金會明日將召開董事會，韓國瑜確定會親自出席，當場提名盧業中任執行長，正面與民進黨政府對決。



台灣民主基金會向來有“地下外交部”之稱，與美國智庫交流等不便由政府部門推動的工作，或事涉較機密的工作、預算，多由民主基金會執行。在2022年8月，時任美國眾議院議長佩洛西訪台後，台灣民主基金會已被大陸列為“‘台獨’頑固分子關聯機構”。



台灣民主基金會依例由“立法院長”出任董事長，過去陳水扁政府任內，台灣民主基金會董事長也由當時的國民黨籍“立法院長”王金平兼任。



韓國瑜上任“立法院長”以來，不斷傳出綠營要在台灣民主基金會與韓抗衡，台灣民主基金會6月19日召開董事會時，韓國瑜當天在“立法院”主持會議，未能親自出席。董事會上韓國瑜雖然成功就任董事長，但是當處理到盧業中的執行長人事案時，民進黨政府代表要求韓應該親自到場說明執行長人選，最後投票階段藍白董事會代表不敵綠營，使得執行長人事卡關。



明日民主基金會再度召開董事會，此次韓國瑜確定會出席，現場提名盧業中擔任執行長，等於是親自上場與民進黨決戰。盧業中能否成功就任，就看明日董事會結果。



盧業中曾於2015年至2021年擔任台灣民主基金會副執行長，橫跨馬英九政府及蔡英文政府。



對於盧業中究竟能否順利上任，目前學界、政界看法兩極。就中評社詢問外交學界人士，外交學界普遍樂觀，認為盧業中具備專業背景，並非政治性特別強烈的人物，只要韓國瑜親自出面，展現誠意，綠營實在沒有理由繼續阻擋。但藍營方面則認為，台灣民主基金會掌握對美聯繫的重要管道，民進黨不大可能放手。