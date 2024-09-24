台中興大學最夯通識課“釣魚趣”　六百人搶修

中興大學釣魚課，學生體驗“願者上鈎的樂趣。（中興大學提供） 中評社台中9月24日電／位於台中的中興大學緊鄰旱溪水域，附近堤岸“康堤”吸引不少釣客。酷愛釣魚的中興大學文學院長吳政憲結合學校地利，開設“釣魚趣”通識課，除教釣魚技巧，這學年還多了“竹釣竿製作、設計與銷售”課程，吸引600人搶31個名額，中籤率僅5%，躍升校內最搶手的通識課程。



中興大學文學院院長吳政憲本身是釣魚迷，兩年前嘗試開設釣魚微型通識課，因頗受好評，課程發展成正式通識課。



3C產品盛行下，不少年輕人寧願滑手機漸少走出戶外，但吳政憲的釣魚課在學子間爆紅。上課前9成學生沒有釣過魚，經過課程磨練後，逾9成學生都能釣到魚。在學生口耳相傳下成為最夯地通識課，這學期僅開放31人修課，吸引600人搶修。吳政憲說：“（看過）Dcard（有學生）偶爾會賣課，500（新台幣）或1000或請吃飯”。



原來興大緊鄰旱溪水域，鄰近康堤，老師利用地利之便，教學生釣魚。上課時，還利用水中攝影機，紀錄吳郭魚吃餌上鉤影像。揚竿中魚，學生好開心。興大學生描述釣魚，“釣起來的時候，突然有一股重量，這樣子拉起來”。“因為是我第一次釣上魚，哇！原來釣起魚來是這種手感，非常新奇、非常有趣”。



有學生說，沒想到釣魚超療癒，就算沒釣到也可以看風景沈澱心情。還有學生表示，要親自釣過才能體驗到心情的變化，更有學生喊話一學期上課時數太少，要多上一點才夠。



吳政憲說，帶著學生等待“願者上鈎”的過程，師生有更多機會聊天，有人請益對人生或科系的迷惘。甚至有強迫症的學生參與課程後體會到放鬆的過程，慢慢突破關卡，讓他極有成就感。