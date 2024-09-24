台AI四小龍之末　吳誠文稱兩年超港三年贏韓

卓榮泰與“國科會主委”吳誠文（右）。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月24日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”賴士葆今日在“立法院”會質詢時，針對台灣人工智慧（AI）的發展進行嚴厲批評，指出台灣在AI國際競爭中落後於其他亞洲四小龍，並質疑政府投入大量資源卻未能取得顯著成果。他特別提到台灣的AI語言模型TAIDE表現不如本地廠商和國際對手。“國科會主委”吳誠文及“行政院長”卓榮泰則表示，台灣正在努力追趕，並預計未來兩年超過香港，三年內贏過韓國，讓台灣在AI領域有顯著提升。



賴士葆首先指出，亞洲四小龍的AI實力排名，強調台灣在AI實力上落後於新加坡、韓國與香港。他表示，根據排名，新加坡位居首位，韓國排名第五，香港第20名，而台灣僅排在第25名，遠遠落後。



賴士葆進一步指出，台灣“國科會”自行研發的TAIDE大型語言模型在AI應用的表現上不如本地的廠商。他強調，政府投入了大量資源，但結果卻令人失望，認為這顯示出台灣的AI實力不如其他亞洲國家。他質疑“國科會”和政府是否具備足夠的企圖心來追趕國際腳步，並要求政府制定具體的KPI來監督AI發展的進展。



對此，吳誠文承認目前的表現不佳，但他也強調，台灣的AI硬體實力雄厚，全球許多AI硬體設備都是由台灣製造。他表示，台灣的AI應用領域剛剛起步，未來幾年將會快速發展。針對賴士葆的質疑，吳誠文承諾，兩年內台灣在AI發展上將超越香港，三年內則會追上韓國。



卓榮泰也回應了賴士葆的質詢，表示政府已經認識到AI軟體發展的不足，目前正全力投入資源來加強台灣的軟體應用。他強調，台灣不僅要在硬體製造上保持領先，未來也將進入一個以“主權AI”為核心的時代，這將是台灣AI實力具體展現的時機。



賴士葆對於回應仍表示質疑，認為台灣目前的AI發展無法與其他亞洲國家相比，並再次強調台灣在國際AI競爭中的落後地位，並要政府要重視。