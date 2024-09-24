徐巧芯：歡迎美國協助台灣發展核能

藍委徐巧芯出席美台“國防”工業會議。（照片：徐巧芯臉書） 中評社台北9月24日電／第23屆“美台‘國防’工業會議”在美東時間22日於費城舉行，出席該會議的中國國民黨籍“立委”徐巧芯今天指出，台灣目前面臨兵力不足、能源安全存量不足等問題，“歡迎美國再度協助台灣發展核能”。潛艦自造首艘潛艦完成預計還會延遲，到2029年才能測試完畢，期盼美方能協助參與相關發展。武器交付延遲問題也會造成民眾對美軍購的不信任，希望美方能盡速交貨。



徐巧芯在演說中針對台灣政治現況、台灣面臨的挑戰、對於“國防”預算的立場與戰略分析三部分作說明，並提出她在預算上對於“國防”政策的構想與方向。



在台灣政治現況方面，徐巧芯說，國民黨在今年初的大選後，再次成為“立法院”的最大黨，在113席“立委”裡，國民黨有54席、民進黨有51席、民眾黨有8席。



徐巧芯指出，三黨不過半，是台灣“立法院”的第一次，也顯現出了台灣社會的多元意見，各政黨對內，包含審查預算可能產生分歧，但我們也會在外交及“國防”上為台灣，以及台美安全合作上，走在正確的方向，做出正確的決定。



徐巧芯認為，從“中華民國”和區域和平穩定的角度考量，我們需要正視現在面臨的各種安全挑戰的現實，“聰明地”編列“國防”預算。



徐巧芯表示，新政府上台之後，兩岸關係持續惡化，戰爭與明顯衝突的可能性升高，因此，台灣必然需要在“國防”上做出最大的努力，這些準備是為了避免戰爭的發生。

