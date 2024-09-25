中評關注：賴清德宣示不簽和平協議　圖什麼？

賴清德表態支持教會民防體系，強調不簽和平協議。（中評社 方敬為攝） 中評社南投9月25日電（記者 方敬為）賴清德24日出席教會民防體系“福摩薩學院”訓練活動，除了再次重申“兩岸互不隸屬”，更語出驚人強調“台灣絕不可能簽和平協議”，和平要靠實力達成，相關論調有“不惜一戰”的意味，讓主張和平的民眾備感驚恐。



由台灣基督長老教會系統支持成立的“福摩薩學院”24日下午在南投埔里舉辦“方舟計劃民防訓練活動”，學院執行長謝易宏向賴清德簡報“方舟計劃”，旨在聯合全台1300處台灣基督長老教會，建立綿密的民防體系，以因應可能的戰爭洪水，透過教會體系搭配民防知能訓練，達到全民抵禦的目標，並宣示要做政府後盾，安定民心，避免政府被迫與對岸簽訂“和平協議”。



賴清德也在致詞中，重申“‘中華民國’和中華人民共和國互不隸屬”、“台灣不屬於中華人民共和國的一部分”論調，並宣稱“中華民國台灣”的前途，只有2300萬人民可以決定。此外還語出驚人說，“台灣絕不可能簽和平協議”，因為和平要靠實力達成，而不是一張紙。



賴雖然表示，台灣的前途由2300萬人民決定，但卻直接否決兩岸簽屬和平協議的選項，言下之意，有“不惜一戰”的意味，這也讓主張和平反戰的民眾備感驚恐，觀察“賴政府”近期推出的一系列政策，包括成立“全社會防衛韌性委員會”、邀請佛光山等宗教團體響應防災體系、支持民防團體活動到支持教會系統投入民防事務等，處處充滿“備戰”的影子。

