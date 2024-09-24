高雄市舊市議會將都更　今辦巡禮活動

高雄市議會24日舉辦“高雄市舊議會巡禮活動”。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月24日電（記者 蔣繼平）原高雄市與高雄縣於2010年12月25日合併，高雄市議會遷址鳳山，在前金區的舊市議會閒置12年後，去年與台灣人壽簽約將進行都更。高雄市議會今天辦理“高雄市舊議會巡禮活動”，由民進黨議長康裕成號召歷屆議員到場合照留念，並盼都更案圓滿保留民主議事原始風貌，將歷史記憶永遠傳承。



高雄市舊市議會位於前金區中正路、自強路口，興建於1966年，使用44年後，議會於2010年搬遷至鳳山，原址一直閒置，並於2020年登錄為歷史建築。高市府近年推動舊議會活化再利用，經評選後，市府去年與台灣人壽簽約。根據規劃，台壽預計投資新台幣77億元，興建26層商辦大樓，1、2樓是銀行及人壽辦公室、3樓是食尚空間、4樓是新型態共享辦公室及主題餐廳、5至26樓是辦公空間，預計2030年完工。



高雄市議會24日舉辦“高雄市舊議會巡禮活動”，由民進黨籍高雄市議長康裕成邀請現任議員、前任正副議長及縣市合併前市議員到場拍照留念，一整天共安排5梯次合照，下午其中一場安排媒體採訪。



採訪過程，議長康裕成、無黨籍副議長曾俊傑，擔任過上屆議長的國民黨議員曾麗燕，國民黨議員陳玫娟，民進黨議員鄭光峰、郭建盟、黃文志、鄭孟洳，無黨籍前議員黃石龍等到場。黃石龍與黃文志是父子檔，也象徵交棒成功。



康裕成下午受訪時表示，上午就碰到許多老議員，這裡有太多年輕的回憶，不同市長的質詢與答詢，有太多美好回憶，這些回憶都關係著整個高雄進步的軌跡，一起努力過，辦理這場活動，就是希望再看一下舊議會的樣子，未來也將作為歷史建築保存。



康裕成提到印象最深刻的，是在這裡被臭罵，因為議事廳有不同意見，甚至會打架，種種記憶歷歷在目。也有人說回來這裡發現比較小間，因為原高雄市議員席次44席，縣市合併後變66席，人數不一樣，移到現在的議會空間也比較大。



巡禮活動先在議事廳進行懷念與敘舊，現場用投影布幕放出過去質詢的歷史畫面，也讓議員站在主席台回味，再走到穿堂區的空間體驗過去各黨團開記者會的場地，牆壁上也掛著一幅幅的歷史照片，最後再走到大門口外側，在建築物前方進行合影。