嘉油鐵馬道新亮點　光廊隧道玩光影塗鴨

嘉義市嘉油鐵馬道南京路站隧道光廊光影塗鴉“+1”。（嘉義市政府提供） 中評社嘉義9月24日電／嘉油鐵馬道是嘉義市入夜後最夯的亮點之一，其中位於南京路站高度5公尺、長度10公尺的光廊隧道更是美不勝收，嘉義市政府歡迎民眾發揮巧思，用“光”玩創意，利用光影塗鴉手法拍攝獨“嘉”美照，打卡上傳“嘉市好旅行”臉書粉專，更有機會抽好禮。



嘉義市政府觀光新聞處處長張婉芬表示，嘉油鐵馬全長3100公尺，白天可欣賞兩側美麗的田園風光與光臘樹合圍而成的綠色隧道。入夜後，最漂亮的一段就從南京路站開始，由50盞流線光速燈打造而成的隧道光廊，幻化成吸睛的城市光廊。走進一道道飛躍的流線光源中，宛若置身於夢幻的時光隧道，每逢晚間6點、7點、8點整點情境氛圍燈光變換。



觀光工程科長林靖淳分享如何利用相機或手機大玩光影塗鴉，如果使用單眼相機，只需要將ISO參數調整到400～600之間，快門時間延長5～8秒，並放置於穩定腳架進行拍攝。如果使用手機，建議下載可以針對手機相機進行自定義功能的APP，多試幾次就可以拍出充滿創意的精采美照，包含嘉義人一定要會的“＋1”、“奧運五環”、明年即將迎來的嘉市盛事“320＋1”特展、“2024”甚至是創意KUSO的“氣功波”等。



將照片上傳至“嘉市好旅行”臉書粉專，有機會抽到大白熊一卡通與夾腳拖等獎品，活動時間至今年10月31日止。



嘉義市政府觀光新聞處指出，市府積極地向中央爭取建設經費，獲“交通部”觀光署核定新台幣6，000萬元，包含中央補助款3，787萬元與地方配合款2，213萬元，投入嘉油鐵馬道夜間照明、人行空間、護欄、休憩廣場優化及新設公廁等工程。工程已陸續於今年3月、7月及8月開放，民眾最為關心的三座組合式公廁，分別位於南京路站涼亭旁、重慶一街涼亭旁與道將圳站旁，將於10月上旬開放使用。