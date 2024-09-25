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張斯綱：綠繼續靠抗中吃到飽　藍不必當剎車皮
http://www.CRNTT.com   2024-09-25 00:57:41


國民黨台北市議會黨團書記長張斯綱接受中評社訪問。（中評社　張穎齊攝）
　　中評社台北9月25日電（記者　張穎齊）台灣出口大陸的34項農魚產品9月25日起不再享有免關稅優惠。國民黨台北市議會黨團書記長張斯綱接受中評社訪問表示，ECFA被減少的項目一定愈來愈多，大陸對台灣的經濟制裁手段一定愈來愈緊縮，但賴清德、民進黨政府不會理會的，即便中國國民黨奮力監督，民進黨也不會改，國民黨只能讓大陸知道還是有這樣的在野民意力量。

　　張斯綱表示，國民黨強力監督民進黨，但也沒辦法管住賴政府，民進黨繼續靠抗中吃到飽的操作，怎會不繼續抗中？那國民黨又何必要掉進民進黨設下的“跪中”陷阱？只是台灣民意要好好反思，賴政府繼續抗中、沒拿出有效解決兩岸關係、經濟議題的辦法，是對的嗎？民意才能給賴政府壓力。

　　他說，其實民進黨也不敢全面封鎖大陸，只能用言語刺激講講，然後拿不出實質作為，國民黨作為在野黨，會靜觀其變，但若一昧自己要當民進黨的暴衝剎車皮，也吃力不討好，國民黨也需要自省、醒悟。

　　張斯綱向中評社說，並不意外賴清德繼續操作抗中，導致ECFA關稅減讓項目優惠愈來愈少，蔡英文執政時就這樣了，兩岸之間沒溝通，每況愈下。賴政府相對也繼續用激進的手段，都不讓人意外，連陸委會也不意外大陸的制裁。
 


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