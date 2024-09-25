2藍議員猛打柯　張斯綱：議會藍白合需要少

國民黨台北市議會黨團書記長張斯綱接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月25日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭羈押禁見，中國國民黨籍台北市議員游淑慧、鍾小平針對柯案有諸多評論，議會藍白合不合作、影不影響？國民黨台北市議會黨團書記長張斯綱接受中評社訪問表示，國民黨團定調就事論事，但其實本來就在議會的議題上，合作的機會就少，與“立法院”要激烈的投票攻防不同，話雖如此，也不影響藍白議員間私下的和諧。



針對柯文哲，民進黨定調是全面攻打，國民黨中央則是不落井下石。但在台北市議會方面，柯文哲任內三大案京華城、北士科、台智光，議會皆成立調查的專案小組，分別為國民黨籍游淑慧、張斯綱、秦慧珠擔任召集人。國民黨台北市議會黨團追究柯案，是否影響藍白在野合作，耐人尋味。



張斯綱表示，國民黨台北市議會黨團定調是就事論事，他們本著議員監督前後市府的職責，相較民進黨打柯，國民黨團在監督的同時，也會看檢調是否有偵訊不當的標準作業程序？是否會影響當事人的法律保障權益？他也不會對案情有多加臆測。



張斯綱說，北士科案發現柯市府是“政策搖擺、招標放水”，不過其實相較京華城案，比較單純。京華城就看偵結情況如何，若不起訴，或許柯文哲也會滿血復活、說不定，起不起訴激起的效果都不同。當然國民黨團也不是柯文哲的人，也不用特別去幫民眾黨多說什麼話，而民眾黨籍台北市議員有捍衛柯市府的言論，當然也是民眾黨員應該的立場。



張斯綱向中評社說，台北市議會與跟“立法院”並不一樣，“立院”經常要投票表決，所以議題需要常常合作，台北市議會比較少，都由國民黨籍台北市長蔣萬安率市府團隊，與議會各黨團、無黨、小黨進行溝通。因此藍白在台北市議會的議題合作上，本身比較少，市政方面也不太涉及意識形態。



他說，當然這幾個專案調查小組，也都有民眾黨籍議員在內，都沒排除民眾黨參與，他們的意見也有充分呈現。10月開議是預算會期，主要是蔣萬安市府怎跟大家溝通，基本上審市府預算，也不會出現投票，市府會尊重各議員意見，除非有重大瑕疵的預算、或不編列，才會有退回重審的情況。但台北市預算都是連續預算，不太會走退回重審的路。針對某幾個議員有意見，就彼此溝通看看讓不讓步，所以與“立院”要合作激烈攻防不同。

