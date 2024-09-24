藍白聯手擋總預算　藍委羅廷瑋棄權成破口

林楚茵將羅廷瑋棄權畫面作成影片播放。（林楚茵辦公室提供） 中評社台北9月24日電（記者 黃筱筠）“立法院”今天中午召開程序委員會，在藍白聯手下，通過將總預算案暫緩列案，但中國國民黨“立委”羅廷瑋卻棄權，沒有舉手贊成。羅廷瑋棄權成為綠營批評的破口，民進黨“立委”林楚茵表示，台中是“立委”羅廷瑋在表決時沒舉手，議事人員還詢問要不要舉手，羅則說，他棄權。



國民黨“立院”黨團書記長林思銘今日在“立法院”程序委員會提案將明年總預算案暫緩列案，在藍白的人數優勢下，表決最終以9：7票通過暫緩列案，不過國民黨台中市“立委”羅廷瑋卻選擇棄權，此舉讓藍營支持者相當不滿。媒體人黃揚明示警，羅廷瑋此舉恐怕自毀政治前途。傳出羅廷瑋棄權是因綠營揚言要發動罷免。



林楚因表示，羅廷瑋知道阻擋總預算等於扯台中市長盧秀燕的後腿，不要忘了台中還有捷運需要預算，呼籲藍白“立委”應該要實質審查預算，一毛不審就退回，那就是薪水小偷，可以刪除、可以討論，但沒有審查就是藍白作秀全民倒霉。



民進黨程序委員會“立委”林月琴也發文說，今天程序委員會投票表決，來自台中羅廷瑋選擇放棄支持國民黨提案，無論是出於政治考量或其他，他也深知每一筆預算背後代表有一份迫切的需求以及民意代表極力爭取的建設。



林月琴說，反觀國民黨桃園6席“立委”真正只聽黨意不聽民意，預算部分未見他們捍衛只見胡搞，過去爭取到鐵路地下化、航空城計劃等，難道要眼睜睜看著藍白黨團亂搞而葬送嗎？她呼籲，藍白“立委”回頭是岸，大家一起坐在會議室好好討論預算，才是正道。