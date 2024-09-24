黃健豪質疑“釋憲”結果實質廢死　卓榮泰否認

卓榮泰（左）與鄭銘謙（右）接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月24日電（記者 俞敦平）今日下午“立法院”會，中國國民黨籍“立委”黃健豪針對死刑判決需經法官一致決定一事，質詢“法務部長”鄭銘謙及“行政院長”卓榮泰，在質詢中，黃健豪強調民意多數反對廢除死刑，並對司法解釋過度干涉立法權表達疑慮，他認為這次的解釋形同實質廢死。“法務部”和“行政院”則表示，現階段仍在研議修法細節，以確保程序正義並避免冤錯判決，而卓榮泰則否認這次“釋憲”的結果為實質廢死，而是一個有條件的合憲。



黃健豪首先提及，“憲法”法庭的解釋認為死刑判決須符合“一致決”原則，並詢問此舉是否符合正當法律程序，並質疑這次“釋憲”結果形同實質廢死。對此，卓榮泰則否認，他認為這次可以解釋為死刑是有條件的合憲，是在有條件的框架底下，把程序完備。



黃健豪進一步質疑，若死刑判決必須在三審內所有法官一致決定，將對整個司法程序產生重大影響，尤其是在社會輿論反對廢除死刑的情況下，這樣的規定是否合理。他強調，多數民眾反對廢除死刑，並認為死刑存廢應該是立法權的範疇，不應由司法機關通過“憲法”解釋干預立法。



鄭銘謙回應，死刑判決程序目前仍由“司法院”主管，相關修法議題仍在研究中，“法務部”將依法律程序提供意見。他補充說，若一審法官對死刑存有不同意見，案件在二審或三審中仍有進行上訴的空間，但最終的死刑判決仍需合議庭全體法官達成一致。



黃健豪進一步質疑，如果一審法官反對判處死刑，是否會剝奪後續二審、三審法官的判決權。鄭銘謙解釋，二審和三審仍然可以改判，但必須在合議庭一致同意的前提下才能判處死刑，這是依據“憲法”法庭第48號解釋做出的判決。



最後，黃健豪強調，死刑議題涉及重大法律和社會討論，“立法院”必須與民眾和各方專家進行深入溝通，確保在修法過程中能夠兼顧正當程序和民意期待。