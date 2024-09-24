謝龍介轟大法官“違憲”侵犯“立院”職權

藍委謝龍介。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月24日電（記者 張嘉文）“憲法”法庭上周五針對死刑做出合憲判決，但執行有限縮條件，被批評是實質廢死。中國國民黨籍“立委”謝龍介今天質詢“行政院長”卓榮泰時，痛批大法官侵犯“立院”職責，大法官的解釋是“違憲”。他也提到，接下來這些死刑犯是有被假釋的機會，當他們被假釋時，就該放到“司法院”，讓他們去向大法官道謝。



卓榮泰今天繼續率領“內閣”官員前往“立法院”進行施政報告並備質詢。針對上周五“憲法”法庭對死刑做出的限縮條件合憲判決，謝龍介質詢時問卓榮泰，“憲法”現在是否為五權“憲法”？卓回覆說是。



謝龍介質疑，那為何大法官要去侵害“立法院”職責？是吃飽太閒？他在這要公開宣告大法官的解釋“違憲”，批評大法官不聽百姓的聲音。



謝龍介強調，大法官解釋最終就是要讓死刑是“違憲”，大法官也不愧是精英中的精英，先說死刑合憲，接下來繞來繞去，要三審，11名法官同意，若照此解釋，未來沒一個會判死刑，台灣現在已經進到實質廢除死刑的階段。



謝龍介接著問，目前是依據什麼法律關押這些死刑犯？在一旁的“法務部長”鄭銘謙說，“監獄行刑法148條”。謝追問，有關押期限？鄭答說，沒有。



謝龍介追問，37位死刑犯的案子是否可提起非常上訴？是否有可能被“最高法院”撤銷發回？鄭銘謙說，還要由“最高檢察署”審核，但是有可能被撤銷。謝接著說，屆時這些犯人的狀態就會變成不確定，能繼續關押他們嗎？鄭表示，就要回到移送法的羈押制度。



謝龍介提高聲量詢問，屆時“最高法院”裁定不繼續羈押，是不是代表這些死刑犯會被放出來？鄭銘謙說，要看個案，但可能性是有的。這讓謝龍介痛批，這些都是窮凶極惡的人，大法官卻說他們罪不至死，真的是可惡。



謝龍介繼續說，目前37名死囚中，有人已經關了20幾年，將滿無期徒刑服刑25年便可申請假釋的期限，若未來再次審判沒有獲得法官一致死刑的判決，便可能申請假釋，且37人中，也衹有5人經過三審言詞辯論才判死，也就是說有另外32人的條件符合不能判死刑。他感嘆大法官這樣的“釋憲”判決，傷害台灣人感情太深，對案件被害者和家屬而言是情何以堪啊。