藍白聯手卡總預算　台中藍委羅廷瑋跑票被慘轟

黃揚明。（截自“大新聞大爆卦”YouTube直播畫面) 中評社台北9月24日電／中國國民黨“立院”黨團書記長林思銘今天在程序委員會提案，將政府總預算案暫緩列案，最終藍白聯手表決通過，國民黨籍“立委”羅廷瑋卻棄權形同跑票，遭到慘轟。對此，前藍委鄭麗文、資深媒體人黃揚明和同黨強烈不滿，直呼他“被罷免剛好”、“有點誇張”。“新科“立委”這樣搞，絕對是自毀前程”。



國民黨團書記長林思銘則低調表示，羅廷瑋有先向黨團報備，因票數有優勢，因此決定不投贊成票，“也因為確實人數夠，就不講什麼了”。但藍委賴士葆認為，希望大家都能夠團結，不要被當作破口。事實上，羅廷瑋的跑票馬上成為破口，民進黨團立即拿羅支持預算來抨擊藍白杯葛預算。



國民黨與民眾黨的“立委”今天聯手，以9：7票表決通過暫緩政府總預算列案，但在投票時，羅廷瑋並未舉手表達支持，有議事人員注意到羅沒舉手，還特地詢問他要不要舉手支持？他以搖頭回應。羅廷瑋為台中市第六選區（中、西、東、南區）現任“立委”，先後擔任過里長與市議員，近期他被綠營鎖定為台中“罷免第一槍”。



國民黨籍前“立委”鄭麗文在節目上認為，羅廷瑋的行為有點誇張，作為程序委員，羅沒有按照黨團決議投票，一定會被黨紀處分，“就由他們黨團自己來決定怎麼做出政治處分”，但過去確實沒發生過這種事。



對於羅廷瑋的行為，黃揚明今在網路評論節目《大新聞大爆卦》痛批道，身為在野黨“立委”，就是應該支持在野黨決議，這個決議有什麼好棄權的？“棄什麼權？罷免你只是剛好而已！”國民黨應將他停權。黃揚明表示，現在是預算會期，羅廷瑋有什麼好怕的？他做了棄權的舉動，到時恐怕連藍軍都會跟著要罷免他，“新科“立委”這樣搞，絕對是自毀前程”。



