中評現場：歲月是殺豬刀　高雄正副議長互虧

民進黨高雄市議長康裕成與年輕的自己同框，歲月的話題讓採訪過程意外有趣。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月24日電（記者 蔣繼平）原高雄市與高雄縣於2010年12月25日合併，高雄市議會遷址鳳山，位於前金區的舊市議會閒置12年後，去年與台灣人壽簽約將進行都更，高雄市議會今天辦理“高雄市舊議會巡禮活動”，邀請歷屆議員到場敘舊，而歲月也像一把殺豬刀，也讓正副議長忍不住互虧彼此。



民進黨籍高雄市議長康裕成受訪時指著一旁的無黨籍副議長曾俊傑，她特別虧說“曾俊傑變得比較胖，前議長曾麗燕則都沒有甚麼變，一樣漂亮，這裡寫很多故事，謝謝大家。讓現場眾人聽了哈哈大笑。



看了10多年前的自己，曾俊傑難得靦腆的說“以前很稚嫩，現在比較福相一點了。”他也趁機反虧康裕成“他在舊市議會衹有經歷過一屆，但議長康裕成的回憶可能比較多。”最後他也肯定今天辦這個活動很有意義。



特別打扮出席的陳玫娟被問到看到過去年輕的自己時，她也是簡短提到“真的感觸良多”，趕緊閃避這個有關年紀的尷尬話題。前無黨籍議員黃石龍與現任的民進黨議員黃文志是父子檔，今天也一同到場並合影，象徵父子交棒成功傳承政治香火，成為場邊的溫馨話題。



舊市議會的議事廳今天也掛上投影布幕，播放議員的歷史質詢畫面，而歷任高雄市長謝長廷、吳敦義、陳菊、代理市長陳其邁、代理市長葉菊蘭、韓國瑜等都有被放進去輪播，也讓大家看到所有議員們年輕時期的照片，成為話題。



高雄市舊市議會位於前金區中正路、自強路口，興建於1966年，使用44年後，議會於2010年搬遷至鳳山，原址一直閒置，並於2020年登錄為歷史建築。高市府近年推動舊議會活化再利用，經評選後，市府去年與台灣人壽簽約。根據規劃，台壽預計投資新台幣77億元，興建26層商辦大樓，1、2樓是銀行及人壽辦公室、3樓是食尚空間、4樓是新型態共享辦公室及主題餐廳、5至26樓是辦公空間，預計2030年完工。