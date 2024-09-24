黃珊珊被停權仍代柯赴美　蔡壁如：沒制度

蔡壁如接受網路節目專訪。（照:《中午來開匯》提供） 中評社台北9月24日電／台灣民眾黨籍“立委”黃珊珊因政治獻金爭議遭民眾黨停權3年，但近日仍代替目前人在台北看守所的黨主席柯文哲，前往美國參與台美“國防”工業會議。民眾黨前“立委”、台中市政顧問蔡壁如表示，這從社會角度看來，就是沒制度，若持續人治，無法讓一個黨走下去，還是要回歸法治。



蔡壁如今天接受網路節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪。蔡壁如表示，自己去參加小黨研討會被罵了，那活動叫做“第三勢力的興衰史”。她在那裡談到“一人政黨”這件事情，所以被外界某些人批評。



蔡壁如表示，一人政黨這麼不穩定，有幾個黨，從李登輝的台聯黨，然後宋楚瑜的親民黨，到時代力量的黃國昌，再到台灣民眾黨的柯文哲，基本上都是因為一個明星政黨領袖崛起的。她認為，“等於說是一人政黨，等那一人不見或怎麼樣，例如出事了，這個黨就殞落了。”



針對自己檢討一人政黨，有人有意見，蔡壁如提到，要面對現實，很多人不願意面對現實，每個人都還是很心疼黨主席柯文哲，但在這個時間點，應要好好的檢討、建立起制度。



受時代力量邀請出席研討會，蔡壁如認為，這很好，第三勢力這些小黨，大家來看一下，到底自己的黨出了哪些問題，而有記者認為她來參加第三勢力創黨與興衰，感覺上民眾黨跟其他這些小黨應該格格不入，但自己來這邊磨合。



蔡壁如表示，從2012年開始，除了國民黨、民進黨以外，其他是親民黨跟台聯黨，還有其他一些小黨，藍綠以外的政黨票占22%，到2016年時代力量出來以後，基本上第三勢力的空間、政黨票幾乎與藍綠是三分天下，“賓士板塊”已經形成了。她說，2016到2020過程中，台灣民眾黨出來後，政黨票就拿到12%，就有五席不分區，加上時代力量三席，加上其他小黨就佔了30%。

