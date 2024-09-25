秦慧珠：蔣萬安很冷靜　不敢得罪白色選票

台北市議員秦慧珠接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月25日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭羈押禁見，影響藍綠白版圖。中國國民黨籍台北市議員秦慧珠接受中評社訪問表示，民眾黨、柯文哲的支持者仍占10至15%，在未來單一席次選區方面，仍扮演關鍵的力量，能左右藍綠誰當選，國民黨理應爭取，當然還是要就事論事、不落井下石。



針對民眾黨支持者小草流向，秦慧珠表示，國民黨要運籌帷幄，若不爭取小草，就會跑到民進黨，或變成不投票族，就這樣消失了，國民黨還不爭取？但在單一選區席次上，“立委”、縣市長等都是要爭取的，才會是贏家。至於國民黨中央說不要落井下石、就事論事，這很理性、也是對的。



秦慧珠嘆，只是國民黨沒因此獲利，頂多增加1%吧，其中原因很多，小草並不覺得因柯文哲案，就要改支持國民黨，另外還有國民黨籍台北市議員游淑慧、鍾小平強力追究柯案，小草會不記恨國民黨嗎？至少會覺得國民黨中央無法約束游、鍾。不過時間還長，很多事就且戰且走，繼續觀察大方向的流動，距離大選還沒有很急迫性。



若藍綠對決，國民黨敵得過民進黨嗎？秦慧珠說，小草還是有決定性的關鍵力量，若民眾黨在各縣市都有10至15%的影響力，所以國民黨籍台北市長蔣萬安很冷靜，也不敢得罪白色選票，未來還要看，小草會流向哪？不同的縣市根據不同候選人會有不同狀況。對民眾黨柯文哲友善的候選人會獲得支持與回饋，否則不友善、惡意的話，票當然流不過去。



秦慧珠向中評社說，“立委”是單一選區，會比較怕，小草不挺就會面臨落選，而議員是多席次，那就無所謂，而“立法院”與台北市議會情形也不一樣。“立院”因為藍白單一政黨席次不夠，所以藍白知道彼此要合作，才能抗衡執政的民進黨，若不合作，那國民黨52席、民眾黨8席都將無用。

