秦慧珠：賴清德對陸強硬　雙城論壇恐斷

台北市議員秦慧珠接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月25日電（記者 張穎齊）台北、上海雙城論已舉辦14年，今年確定延期，時間遲遲未定。中國國民黨籍台北市議員秦慧珠接受中評社訪問分析，這跟賴清德政府有莫大關係，因賴對兩岸關係態度愈來愈強硬，當國民黨籍台北市長蔣萬安釋出善意時，陸委會扯後腿，今年是否能續辦、或是首次中斷？都還不敢說。



秦慧珠甫從大陸多省旅遊返台，她表示，其實兩岸民間交流一直沒中斷，她認為大陸對台灣是硬的更硬、軟的更軟，既然賴清德政府對大陸強硬，當然就會有硬碰硬的情形，但大陸對台灣人民是採取軟性的。不過在兩岸大環境氛圍不佳之下，雙城論壇受到影響，只能再三延期，目前看來只剩12月有可能，但是否首次中斷？都說不定。



秦慧珠指出，雙城論壇最初曾傳出是訂在7月下旬，卻又因雙方時間兜不攏，一度傳出是訂在8月26至28日或27至29日。而她8月9至13日有去上海交流，豈料返台經確認後，時間確定延後、未定。她認為是與賴政府態度有關，若賴政府持續用強硬態度，那大陸可能都照單全收嗎？



她說，因時間延後，所以蔣市府也沒將名單、時間送交陸委會，後來蔣萬安9月4至14日訪美，下旬又要遇到陸方要準備10月1日國慶，然後2日台北市議會又開議，11月蔣萬安要總質詢備詢，所以看起來只剩12月，不能再超過，否則就是首次中斷。但這也不是台北市能掌控的，是因賴政府對大陸實施觀光禁團令、又說盡量不要去大陸自由行、大陸旅遊是橙色警示區等。

