藍委羅廷瑋跑票　國民黨團處分撤換

藍委羅廷瑋。（中評社 資料照） 中評社台北9月24日電（記者 楊騰凱）藍白今日合作在“立院”程序委員會提案將明年度總預算案暫緩列案，投票時中國國民黨籍“立委”羅廷瑋棄權不投引發爭議。對此，國民黨團書記長林思銘向中評社表示，羅事前有詢問是否能不表態，但黨團並未答應，最後羅棄權，黨團會予以罰款處分，並將羅移出程序委員會。



藍白20日在“立院”聯手封殺民進黨政府明年度總預算案，退回程序委員會重新提出。“立法院”今日中午召開程序委員會，排定星期五院會議程。國民黨團書記長林思銘在程序委員會中提案表示，國民黨團提案將明年度總預算暫緩列案，從星期五院會排除。



現場藍綠互嗆僵持不下，最後進入表決，9票贊成暫緩列案，7票反對，國民黨團提案通過。



然而現場發生一起插曲，就是羅廷瑋身為國民黨程序委員會委員，中午也有出席會議，投票時卻棄權未投，引發爭議。雖然少了羅1票，藍白聯軍仍成功擋下總預算案，但不少人擔心羅此舉將成為破口影響藍軍團結。



外傳羅廷瑋是因憂心遭民進黨罷免而不願參與表決，羅所屬的台中市第六選區2012年民進黨林佳龍以51.78%當選，2016年民進黨黃國書以55.74%當選，2020年黃國書以55.9%連任，雖然羅廷瑋2024年以52.1%當選，贏對手民進黨江肇國超過7%，但綠營在該選區還是有不俗的底子。



林思銘向中評社表示，今日程序委員會開會之前，羅廷瑋有來向他詢問，待會投票時是否可以不表態，但他說必須顧全大局，黨團沒有同意羅希望不表態的請求。至於事後會不會有相關處分，會依照黨的規定處理，依照黨團章程規定，該投票時未投票可罰1萬元，至於是否會有停權等處分，還要看國民黨中央最後如何處理。

