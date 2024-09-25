劉必榮：美挺2758不涉台最後也無疾而終

東吳大學政治學系教授劉必榮。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月25日電（記者 鄭羿菲）針對澳洲參議院、荷蘭“國會”日前陸續通過“聯大2758號決議不涉台”等相關動議。東吳大學政治學系教授劉必榮接受中評社訪問表示，外國民意代表支持、聲援台灣，但不代表其他國家“放棄一中政策”，差距非常大。2758號決議吵一吵可能最後還是無疾而終，除非聯合國大會有什麼新的決議，不然不會有什麼實質上的意義。



劉必榮認為，賴清德從520上台至今都是延續蔡英文的政策，並沒有提出自己特別的一套，但很明確是加大力度去做，朝向不“修憲”、不改名字，用沒有跨過法理“台獨”紅線的方式在“務實”地靠近，這在兩岸關係上投下很多不定時炸彈。



怎麼看美國副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）18日在聽證會上表達，“中國以聯大第2758號決議及外交手段為工具，來主張台灣在聯合國的地位不合法。”它對一個中國原則的詮釋也讓台灣處於劣勢？



劉必榮說，美國此時進來參一腳，是要對中國大陸釋放一個訊號，就是美國知道大陸有很多動作在威逼台灣，但可能有點超過了，另一方面，美國又會告訴台灣“不支持台獨”，美國在中間的地位是打台灣牌，但會適度的拉一下，不希望最後釀成擦槍走火。



劉必榮，美國約翰霍普金斯大學國際關係碩士、維吉尼亞大學國際關係博士，研究專長為國際政治、外交政策與東南亞研究等，並專研談判理論、孫子兵法與衝突解決等。目前除任教於東吳大學政治系，亦為台北市談判研究發展協會理事長與和風談判學院主持人。



劉必榮接受中評社訪問表示，聯合國大會2758號決議的當時大環境，主要是在說到底是“中華民國”代表中國，還是中華人民共和國代表中國，沒有說台灣是不是中國的一部分，因為當時根本就不是一個議題，在當時的大環境、氛圍下，本來就包括在一起。