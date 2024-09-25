中評關注：台美軍事合作公開 充滿備戰感覺

“立院”新會期開始，在野黨與執政黨就是對抗態勢。（中評社 資料照） 中評社台北9月25日電（記者 黃筱筠）“立法院”新會期才開議，在賴清德主導下，又開始內外激化。在台灣內部，綠營對上藍白陣營，這會期一定會比上會期更激戰；對外方面，“賴政府”在美國默許下，操作聯合國2758號決議文不涉台議題。還強調台美軍事合作是未來目標，更在全台各地持續強化全民防衛準備，迎向戰爭氣氛濃厚。感覺“抗中牌”已打到極致，稍一不慎很可能真的引爆衝突。



“立法院”新會期一開始，藍白陣營已在總預算案對上民進黨。退回程序委員會，在程委會上也不排案，因藍白陣營認為總預算編列上，對於原住民禁伐補償經費不足，希望“行政院”可重新調整預算編列。



民進黨也槓上在野黨，一再強調總預算不審查，會讓社會福利、教育、軍事預算等預算遭到延宕。民進黨其實可請“行政院”，對在野黨有意見的預算重新調整，再重新送來“立法院”，將事情處理成圓融。



但民進黨看起來不願意配合在野黨，秉持與上會期對待“國會”改革的修法態度一樣，甚至黨團總召柯建銘揚言，“行政院”可對在野黨要求增加預算部分，聲請“釋憲”。如果“行政院”又再度提出“釋憲”，就會跟上會期一樣，“立法院”內的爭議一再動用“憲法法庭”“釋憲”。

