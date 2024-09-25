中評關注：台中藍委跑票　重挫盧秀燕威望

羅廷瑋（右）與盧秀燕。（中評社 資料照） 中評社台北9月25日電（記者 楊騰凱）藍白24日在“立院”聯手退回總預算案，中國國民黨籍台中市“立委”羅廷瑋在投票時竟然棄權。外傳羅憂心遭罷免才出此下策，但台中市長盧秀燕是藍軍為數不多的巨星，難道以盧之力擋不下罷免？羅此舉恐遭解讀是不信任盧秀燕的保護傘，將重挫“燕子”威望。



藍白20日在“立法院”院會聯手封殺民進黨政府明年度總預算案，退回程序委員會重新提出。接著“立法院”在24日中午召開程序委員會，排定星期五院會議程。國民黨團書記長林思銘在程序委員會中提案，將明年度總預算暫緩列案，從星期五院會排除。現場藍綠互嗆僵持不下，最後進入表決，9票贊成暫緩列案，7票反對，國民黨團提案通過。



儘管藍白聯手再度擋下總預算案，但是過程中發生插曲，就是羅廷瑋雖然有出席程序委員會，但投票時竟然棄權未投票，雖然少了他一票未影響結果，總預算案仍被擋在院會門外，但是羅棄權一事已經引發震盪，恐怕會給國民黨帶來不小的後座力。



外傳羅廷瑋是因憂心遭民進黨操作罷免而不願參與表決，羅所屬的台中市第六選區2012年民進黨林佳龍以51.78%當選，2016年民進黨黃國書以55.74%當選，2020年黃國書以55.9%連任。雖然羅廷瑋2024年以52.1%當選，贏對手民進黨江肇國超過7%，但綠營在該選區還是有一定的底子。



羅廷瑋棄權一事對藍軍將有兩大層面的影響，第一，若此例一開，會不會有更多藍委因憂心罷免而選擇對議事攻防置身事外，導致藍營在“立院”議事攻防受挫？第二，羅身處的台中市大家長盧秀燕，目前已是藍軍為數不多的巨星，甚至不少討論都認為盧是2028主要人選，如果羅憂心罷免，豈不是給盧投下不信任票，認定以盧之力擋不下綠營攻勢？



首先，國民黨憂心遭罷免的藍委絕對不只羅廷瑋一席，甚至羅廷瑋還有得票率過半的優勢，情況已經好過不少驚險勝選的藍委，倘若羅廷瑋此例一開，外界憂心對藍軍團結會造成不良的後座力。如果出現更多藍委仿效選擇置身事外，以防罷免之火燒到自己身上，這對藍營議事攻防將是很沈重的打擊，而且也會強化民進黨用罷免來威脅藍軍首長或民代。畢竟國民黨在“立院”並非絕對多數，還要扣掉“正副院長”韓國瑜、江啟臣原則上不參與投票攻防，藍黨團人手壓力本就非常吃緊。