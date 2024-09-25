中評關注：綠罷免戰術生效　藍出現破口

藍委羅廷瑋投票時棄權遭藍營支持者砲轟。（中評社資料照） 中評社台北9月25日電（記者 張嘉文）藍白20日在“立院”院會聯手封殺民進黨政府明年度總預算案，退回程序委員會重新提出。24日的程序委員會上，國民黨團提案將明年度總預算暫緩列案，從星期五院會排除，雖然藍白聯軍仍以人數優勢通過該提案，但其中國民黨台中“立委”羅廷瑋棄權不投票，在藍白陣營都引發軒然大波。



尤其在民進黨早撂話明年2月1日可能會發起“立委”大罷免潮背景下，羅廷瑋在此事件中的不表態，勢必將成綠營見縫插針，以及攻擊藍白杯葛無理的最好武器。而這樣的破口一出，就會更堅定綠營推“立委”罷免的決心，因為不管後續的罷免成不成，都可看出有其效果在。



而此事件連帶影響的可能是，由於羅廷瑋在台中和國民黨台中市長盧秀燕交情深厚，選舉時更對外稱自己是“盧秀燕乾兒子”，在事發後羅已引起藍營支持者失望痛罵，這把火會不會也燒到盧秀燕，將原本也是不沾鍋色彩濃厚的盧也一起罵進去，是後續要觀察的重點之一。



今年僅34歲的羅廷瑋在台中六選區勝出當選“立委”，羅過去曾任台中市副議長陳天汶助理，後也當選里長並連任兩屆東南區議員，2024大選獲得盧秀燕強力輔選，加上民進黨在該選區有派系問題，拿下了10萬3千多票，比民進黨對手多了1萬5千多票。



雖然羅廷瑋得票不俗，但也因民進黨在該選區底子雄厚，在罷免制度尚未更改狀況下，羅如遭發動罷免，被認為成功的機率並不低，因為他多次被點名為是台中“立委”罷免第一槍。



或許在這樣的背景下，讓羅廷瑋此次的程序委員會投票過程中，知道少了他這1票，藍白聯軍仍可成功擋下總預算案，在面臨來自地方選區經費預算，以及點名罷免的雙重壓力下，因此有了棄權的決定，希望能藉此模糊空間舒緩相關壓力。