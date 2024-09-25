韓國瑜將罕見受訪　大動作備戰民主基金會

國民黨籍“立法院長”韓國瑜。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北9月25日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜25日將出席台灣民主基金會，當場提名政治大學國際事務學院副院長盧業中出任基金會執行長。據瞭解，韓也將於會前罕見開金口接受媒體聯訪，大動作出招抗綠，使董事會頗有藍綠對決山雨欲來之感。



韓國瑜就任“立法院長”以後，循例兼任台灣民主基金會董事長，但他提名的執行長人選、政治大學國際事務學院副院長盧業中人事案卻遭綠營反對而卡關。台灣民主基金會25日將召開董事會，韓國瑜確定會親自出席，當場提名盧業中任執行長，正面與民進黨政府對決。



但目前外傳民進黨方面對於盧業中人事案仍不買單，他們認為盧業中兩岸論述立場為“合乎‘憲法’的九二共識”，而九二共識四字深深受到綠營詬病。加上台灣民主基金會身負與美國智庫交流的任務，是經營對美關係的重要樞紐，因此外界普遍認為民進黨政府不大可能放手。



外傳綠營對於盧業中人事案態度並未放軟，因此25日處理到新任執行長人事案時，很可能會訴諸董事投票表決，而民進黨方面在董事會具有席次優勢，若訴諸表決，恐怕會對藍營不利。



然而據瞭解，韓國瑜明日上午除了親自出席民主基金會董事會以外，另外也將罕見“開金口”接受媒體訪聯訪。韓國瑜就任“立法院長”以來，僅一次在“立院”簡短接受媒體提問，此次若在民主基金會董事會前受訪，將是韓當上院長以來第二度受訪。



韓國瑜選擇在會前大動作對媒體表態，讓董事會藍綠對決的氣氛升高，很有山雨欲來之感。