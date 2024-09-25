蔣萬安第三副手張溫德　俞振華升副祕

左二起台北市第三副市長張溫德、市長蔣萬安。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月25日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍台北市長蔣萬安上任1年多，遲遲未拍板第三副市長，依照《地方制度法》規定，若“直轄市”人口未滿250萬人得免增第三副市長。蔣萬安在台北市人口將跌破標準之際，25日宣布由副秘書長張溫德升任，而蔣的心腹、原研考會主委俞振華出任副秘書長，研考會主委則由副主委周德威代理。



蔣萬安第一副市長為國民黨籍李四川、第二副市長為國民黨籍林奕華，第三副手討論已久，原先傳出要找產業、經濟人才，遲遲尋覓未果，一度傳出眾多國民黨籍民代人選，包括國民黨籍台北市議員秦慧珠、王欣儀、前議員王浩等，但最終均非人選，直到25日在台北市人口下滑時，決定由公務員基層體系出身的張溫德擔任。



出任副市長的張溫德是成功大學都市計劃研究所碩士，在擔任台北市政府副秘書長前，歷任“內政部”參事、“國家住宅及都市更新中心”執行長、新北市政府都市更新處處長、新北市政府城鄉發展局副局長、台北市都市更新處總工程司，深具都市計劃專業、公務經歷完整，並兼備“中央”與地方、台北與新北的治理經驗，實務練歷完整，規劃與思考具全局縱深。



台北市府表示，張溫德就任副市長之後，將以新角色為北市“安全之都、運動之都、未來之都”願景增添助力，三位副市長的專長也與“三都願景”對應：安全之都所包含各項韌性災防等工程領域，將持續由李四川督導推動；運動之都與活力之都，將迎來2025雙北世壯運、各項北市活動盛典以及城市軟體實力積澱，則持續由林奕華督導推動；而協助打造“未來之都”的市政規劃責任，包含建構台北成為“創業家友善城市”與“人工智慧驅動的智慧城市”等目標，將由3人之中最年輕的張溫德副市長協助推動。