藍委羅廷瑋為跑票道歉　後悔至極自請處分

針對在程序委員會投票時棄權，藍委羅廷瑋說，將向黨團自請處分。（照片：羅廷瑋臉書） 中評社台北9月25日電／藍白24日在“立院”聯手退回總預算案，中國國民黨籍台中市“立委”羅廷瑋在投票時竟然棄權。對此，羅廷瑋25日在臉書發出道歉文說，對不起，深深的對不起！一夜未眠，他滿懷愧疚，他將向黨團自請處分。



羅廷瑋說，昨天他在程序委員會投下棄權票，除了深刻的反省自己的思慮不周，更深深的對支持者、對黨團同志感到抱歉，沒有盡到身為在野制衡者該盡的責任。



羅廷瑋指出，這幾個月來，他和他的團隊遭到了來自綠營排山倒海的霸凌，他也感到心力交瘁，他做出了令支持者失望，也令他後悔至極的錯誤決定，在程序委員會就退回總預算的表決，投下了棄權票。



羅廷瑋強調，但因個人的思慮不周，並不足以做為自辯的理由。他看到了非常多來自支持者憤怒和批評，大家過去這麼支持他，他卻讓大家如此失望，他很自責，大家的批評完全在情在理，這些都是他該受的責備，他也會把大家的責備一一記在心上，永遠警惕自己。



對於自己犯的錯誤，羅廷瑋說有四個反省：



第一，鄭重的向所有的支持者和黨團同志致上最深的歉意。



第二，承諾保證不會再犯同樣的錯誤，未來會全力善盡在野制衡者的職責，和黨團同志同心齊力，在監督執政者的崗位上共同努力。



第三，對於違反黨團立場，投棄權票一事，他將向黨團自請處分，黨團的任何處分，他都接受，絕無異議。



第四，今後，他會勇敢對抗執政者的濫權，也將正面迎擊來自綠營的一切霸凌和攻擊，絕不退縮。



最後，羅廷瑋表示，不經一事，不長一智，昨天的事，是他從政以來最大的打擊。他不敢奢望大家原諒，但他會努力改進，用接下來“立委”任期的表現，將功補過，做一個勇敢的國民黨“立委”。