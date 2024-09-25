顧立雄官邸在最神秘梅莊　電費意外掀面紗

憲兵最神秘“梅莊營區”，當年專為蔣介石及蔣經國設立。(照:台北市古蹟導覽官網) 中評社台北9月25日電／近日“行政院”各首長官邸高額電費引發爭議，“國防部長”顧立雄的官邸電費高達新台幣100萬元以上，為各部會之首更遭到批評。對此顧立雄公開表示，他接任部長以來，從未住過官邸。既然如此，為何電費還會超標，令人匪夷所思，其實是有著一個不為人知的軍事祕密。



根據《中時新聞網》報導，目前的“國防部長”官邸，過去是參謀總長官邸，位置就在中山北路上，一個極富有神祕色彩的憲兵“梅莊營區”內。目前該營區為憲兵砲兵228營營部所在，因此電費實際上是“整個營區”計算。除了“總統”位於重慶南路官邸外，真正“範圍”最大的，當屬“國防部長”官舍。



梅莊營區為何神秘?主要是他的日式歷史建築，與長年深鎖在圍牆內的林蔭中有當大關係。營區出入口，在鄰近張群故居小巷弄內。外人難一窺究竟。



梅莊故事多，有人說這是日據時代一所特殊的醫院，專做人體試驗和研究蛇毒，有人說這是日本人槍決人犯的地方，也有人說這是關禁閉的地方。



其實，“梅莊營區”，於1936年至1939年間為日據時期台灣總督府中央研究所，後改隸台灣帝國大學（現為國立台灣大學），並更名為“熱帶醫學研究所士林支所”，掌理殖產及衛生相關研究事宜。



第二次世界大戰後“梅莊”移交，隸屬台灣大學校地，1956年“國防部”向台大租借，做為“台北衛戍司令部裝甲汽車排”駐地，並於隔年進駐使用，負責先“總統”蔣公官邸警衛安全勤務，並更名為“梅莊”。建築物外觀仍保留濃厚日式建築風格。



之後“梅莊”成為憲兵201指揮部，在蔣介石、蔣經國執政時期，因地利之便成為士林官邸、七海官邸警衛安全的重哨，全盛時期曾駐守數百位特勤、憲兵。



不過在兩蔣去世、蔣宋美齡女士遠走美國之後，“梅莊”隨憲兵精實案進將201指揮部裁撤，原肩負之特勤警衛任務經行檢討後已予解除。



這時軍方評估認為，“梅莊”原本執行之“元首”安全任務已經解除，各項條件均適合作為首長官舍，經過與“國安局”進行聯繫，確定“梅莊”不再執行安全警衛任務後，於2008年左右將該處規劃為“國防部長”、參謀總長官邸特區。



梅莊內的部長官邸，西式風格的兩層樓洋房，周邊並規劃有精緻花園、水池、步道，總面積約達三、四百坪左右，目前警衛安全工作仍由憲兵228營，目前仍靠著一道百年圍牆與刺鐵絲網與世隔絕，平常外人難窺堂奧。