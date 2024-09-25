京華城調查小組會議記錄曝光　彭振聲緊咬柯

前台北市長柯文哲及副市長彭振聲（右）。（中評社 資料照) 中評社台北9月25日電／台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉京華城容積率弊案遭羈押禁見，台北市議會組成“京華城容積違失案”調查小組將會議記錄公開上網。其中台北市前副市長彭振聲出席8月26日會議並表示，都委會是獨立機關，都委會主席不能對某案設定特別條件，依法行政很重要，他當時就認為此案敏感，包含看到“準用”、“創設性的名詞”，這不是副市長層級可以決定的，他就沒有決（指沒有批文），最後拍板的文是柯批的。



台北市議會組“京華城容積違失案”調查小組，今年5月6日起召開調查小組會議。會議不公開都是透過議員轉述，不過工務委員會昨日將已完成的10場會議“速紀錄”公開上網，會議中每一位議員、官員回答的發言內容，都逐一記錄公開。8月26日，彭振聲到議會說明，指最後拍板的文“是柯文哲批的”，還稱2020年有人陳情排入都委會，是柯文哲交辦才研議。



根據台北市議會公開“京華城容積違失案”調查小組會議內容，5月6日至9月19日共開10次會議，在8月26日第9次會議中，邀請彭振聲列席。



彭振聲會中首先說明，曾有人來拜託京華城案排進都委會的研議案，被他拒絕。所有進都委會的案子都要經過都發局，依法行政很重要，都委會是獨立機關，都委會主席不能對某案設定特別條件，因為都委會外部委員比內部委員還要多。至於有人認為柯文哲找他擔任都委會主席他就照辦，但他當時擔任主席時的案子其實超過260個。



中國國民黨籍台北市議員游淑慧質疑，京華城案中，提都委會、公展案和創設容積的3份關鍵性公文，彭都往上給柯簽。彭振聲當時就知道此案十分敏感且有爭議，還是認為柯想知道此案？彭振聲說，他是看到“準用”，但是到底要給多少？這不是副市長層級可以決定的，所以他就沒有決，坦言有點敏感。



民進黨籍議員許淑華問彭振聲，是否曾為單一申請者或集團特別組專案小組討論個案？彭說，沒有，是因議員便當會，由時任市長交辦，才會辦理研議。



民進黨籍議員趙怡翔問及，京華城容積的決定權在市府，所以最後是柯文哲的決定？彭振聲作為副市長，沒有針對京華城案和柯做任何報告或討論？彭振聲回覆，“那個文是市長批的”、“我只說這是創設性的名詞，所以我就沒有決”、“市長的腦筋也不會比我差”。