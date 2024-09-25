羅廷瑋投棄權票　民眾黨台中黨部：讓人心寒

民眾黨台中市黨部主委江和樹說，藍委羅廷瑋投下棄權票，真的讓他很心寒。（照片：江和樹臉書） 中評社台北9月25日電／藍白24日在“立院”聯手程序委員會提案退回總預算案，中國國民黨籍台中市“立委”羅廷瑋在投票時竟然棄權。台灣民眾黨台中市黨部主委江和樹24日在臉書發文，表示很心寒，強調當初叫小草支持他，真的對不起小草，對於他的做法無法認同。將建議黨未來也不一定要和國民黨同進同出。



藍白20日在“立院”聯手封殺民進黨政府明年度總預算案，退回程序委員會重新提出。“立法院”24日中午召開程序委員會，排定星期五院會議程。國民黨團書記長林思銘在程序委員會中提案表示，國民黨團提案將明年度總預算暫緩列案，從星期五院會排除。現場藍綠互嗆僵持不下，最後進入表決，9票贊成暫緩列案，7票反對，國民黨團提案通過。



然而現場發生一起插曲，就是羅廷瑋身為國民黨程序委員會委員，中午也有出席會議，投票時卻棄權未投，引發爭議。雖然少了羅1票，藍白聯軍仍成功擋下總預算案，但不少人擔心羅此舉將成為破口影響藍軍團結。



江和樹24日晚間在臉書上寫下，“羅廷瑋投下棄權票，真的讓我很心寒，當時還呼籲小草們投給你，我真對不起小草”等文字。



江和樹說，尤其國民黨竟也容許這樣的事，他身為民眾黨中央委員，會建議黨，既然國民黨不同進同出，那以後民眾黨也不必支持國民黨的法案，民進黨有好的法案也可以支持。



江和樹表示，當初排除萬難請柯文哲幫他錄影推薦，選前民眾黨在東區帝國糖廠前舉辦造勢晚會也公開請小草支持“國民黨羅廷瑋”，結果現在藍白在“立法院”談合作，原本應該是大家同進退，羅廷瑋卻投棄權票，實在讓人很心寒。今天自己的手機被小草灌爆，都問他“當初叫大家支持他，結果現在卻這樣？”，希望他能好好解釋，不然2028年中西東南區“立委”選舉，民眾黨不排除自己推候選人。