交通委員會藍白合　魯明哲順利當選召委

白委林國成與藍委們合照，笑得非常開心。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月25日電（記者 鄭羿菲）“立法院”今天改選新會期8常設委員會召委，交通委員會雖是外界認為最有可能促成“藍白合”之處，7名藍委一致投給中國國民黨籍召委魯明哲，台灣民眾黨籍“立委”林國成也亮票投給魯明哲，而民進黨籍“立委”則推選陳素月任另一席召委，但綠委林俊憲直到9點半都還未出席投票，讓不少“立委”急催要助理Call人。



不過，雖然林俊憲缺席還未投票，但交通委員會2席召委在藍綠委確認下，應就是魯明哲與陳素月，而在等候林俊憲到場投票的過程中，魯明哲與陳素月也先行討論後續議程。



民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌在9月18日確定“立法院”新會期將與國民黨團合作，並在23日藍白黨團三長進行2小時的閉門會議，黃國昌也在24日宣布“三個一定”與民進黨開槓，包括共有的優先法案一定會三讀通過、人事同意權一定實質審查、一定退回“行政院”明年度總預算案。藍白新會期合作推動法案的情況下，外界焦點逐漸轉向藍營會否禮讓白營召委。



由於交通委員會是最早外傳藍營可能禮讓一席召委給白營的委員會，一早8點半便陸續有媒體到場採訪，投票過程中唯二的意外是林國成、林俊憲直到上午9點都還沒出現在交通委員會，其餘藍綠委先行投票。



林國成直到9點15分才氣喘吁吁地趕到場投票，並大方向媒體鏡頭亮票投給魯明哲，林國成投完票後，魯明哲第一時間上前握手，2人還擁抱，並與7席藍委一同合照，氣氛一團和氣。