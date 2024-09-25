檢辦超思雞蛋案　郭正亮：柯案僵住在轉移焦點

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北9月25日電／台北地檢署偵辦台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉京華城容積率弊案動作迅速，但對民進黨政府的超思雞蛋案等已遭告發的案件未有動作，遭民眾黨批評差別待遇。北檢昨日終於啟動偵辦進口雞蛋案，兵分14路搜索、約談9人。對此，前“立委”郭正亮24日表示，賴清德當然很清楚，他只要打民進黨就會得分，人民就會覺得他蠻公正。這有點是在防柯文哲這個案子僵住了，會有怨，用這個來轉移焦點，是有高手在操盤。



台灣民眾黨“立院”黨團11日召開記者會，指出民進黨籍前“農業部部長”陳吉仲、畜產會董事長林聰賢遭告發圖利等案共六案，但北檢偵辦超過一年多，仍在“偵查中”，與辦民眾黨主席、前台北市長柯文哲案的速度顯有差別待遇。民眾黨“立委”張啟楷13日再度強調，所有民進黨“立委”，這次應站在人民這邊，好好為民眾查清楚、追責任。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮24日在中天節目《張雅婷辣晚報》中指出，民進黨對時事的演進還是很敏感，因為柯文哲找不到金流對價，大家都在講為什麼圖利罪台灣到處都是，卻只辦這一件？所以已經有人在舉報了，當然不一定成立，因此不辦超思說不過去。賴清德當然也很清楚，他只要打民進黨就會得分，人家就會覺得他蠻公正，因為打民進黨前桃園市長鄭文燦時，民調真的有上升。打柯文哲主要是因為民眾黨自己崩了，有一些游離支持者會轉到民進黨那邊去，打鄭文燦中間選民會支持他。



郭正亮認為，現在柯文哲沒新聞性可做，所以再開一刀。這個案子民眾黨張啟楷追了一個多月，說“國會”只要有調查權要查的第一個案子，賴清德就先幫張啟楷辦了，完成張的願望。因為張啟楷是民眾黨委員，這樣賴清德就變得很公正，這有點是在防柯文哲這個案子僵住了，會有怨，用這個來轉移焦點，還是有高手在操盤。