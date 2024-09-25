藍禮讓　白委林憶君擔任外交“國防”召委

綠委王定宇、民眾黨委員林憶君當選“外交及國防委員會”召委。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月25日電（記者 黃筱筠）“立法院”今天改選新會期8個常設委員會召委，藍白陣營確定合作，中國國民黨禮讓“外交及國防委員會”召委給台灣民眾黨“立委”林憶君。被問到何時知道是自己要擔任召委？林憶君說，早上才知道，她尊重黨團協調決定。



“立法院長”韓國瑜與副院長江啟臣都是“外交及國防委員會”成員，早上召集委員選舉時，兩位有出簽到。最後推舉兩名召委，民進黨由“立委”王定宇擔任召委，國民黨與民眾黨合作推舉林憶君，過程中兩黨總召黃國昌與傅崐萁都到場坐鎮。



林憶君受訪表示，感謝國民黨謙讓，她不會辜負大家期待，會監督與理性務實。她尊重黨團協調決定。



至於是剛剛才知道，還是昨晚就確定要推舉她？她也說，今天早上才決定的。



黃國昌到場坐鎮是來確定協商結果？林憶君表示，他是總召來也是正常，應該沒也那麼大問題吧。



另一名召委王定宇也說，過去“外交及國防委員會”大多數都推舉召委，尊重不管民眾黨或是國民黨要推舉誰，那是他們權利。希望不分朝野一起把關監督，一起增進外交“國防”利益。



王定宇也說，但藍白是否有協議，或是過程有人不高興，那是朝野問題，希望做好監督工作。



由於國民黨曾傳出要推舉退將出身的陳永康擔任“外交及國防委員會”召委，陳永康在召委選舉時，也是第一個到場。