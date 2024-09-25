羅廷瑋為投票棄權再道歉　藍營重申團結決心

藍委王鴻薇、羅智強陪同羅廷瑋接受訪問 。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月25日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”羅廷瑋因在“立法院”政府總預算案的投票中選擇棄權，儘管他隨後在臉書上道歉，仍引發藍白支持者的批評。今早羅廷瑋在同黨“立委”羅智強和王鴻薇的陪同下一同受訪，羅廷瑋除了再度道歉之外，也承諾將更堅定地履行監督執政黨的責任，並表示接受任何黨團處分。兩位陪同出席的藍委也展現了對羅廷瑋的支持，並重申團結的決心。



羅廷瑋昨日在“立法院”針對“中央政府”總預算案進行表決時，選擇了棄權，這一舉動引發了藍白支持者的批評。儘管投票結果未受其棄權行為的影響，羅廷瑋的決定仍成為輿論焦點。投票後，羅廷瑋隨即在臉書上公開道歉，坦承自己考量不周，並對支持者和黨團表達歉意。



對此，羅廷瑋今受訪時表示，他深刻反省了自己的行為，並強調未來會在“立法院”的崗位上更加謹慎，避免再次犯錯。他進一步承諾，將勇敢面對任何來自執政黨或其他政治勢力的壓力或攻擊。



陪同出席的羅智強則表示，羅廷瑋已在黨團會議上公開道歉，並自行接受處分。羅智強認為，每個人在問政過程中難免會面對困難或犯錯，但重要的是能從錯誤中學習並重新站起來。他強調，國民黨作為在野黨，面臨嚴峻的挑戰，因此每位黨員的力量都十分珍貴。羅廷瑋的公開道歉展現了他深刻反省的態度，未來國民黨會繼續團結一致，共同監督執政黨。