羅廷瑋棄權風波　葉元之痛批綠營操弄罷免

藍委葉元之受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月25日電（記者 俞敦平）針對昨日中國國民黨籍“立委”羅廷瑋在政府總預算案投票中棄權所引發的爭議，同黨“立委”葉元之今天受訪時表示，黨團內部對羅廷瑋表示關心與支持，並強調面對民進黨的政治操作，國民黨必須團結應對。葉元之痛批民進黨以罷免威脅對“立委”進行政治打壓，將民主的台灣操弄得宛如朝鮮般的威權統治。



羅廷瑋24日在“立法院”程序委員會針對“中央政府”總預算案投票中選擇棄權，引發了廣泛討論。儘管這次投票結果未受影響，但羅廷瑋的行為仍引起支持者不滿，他本人隨後在臉書上發表道歉聲明，表示對支持者和黨內同志感到抱歉，並承諾未來將全力履行在野黨的制衡職責。



對此，葉元之表示，羅廷瑋近期確實承受了來自選區與網路上的壓力，尤其在網路上出現不少要求罷免的聲音。他認為，這種罷免威脅源自民進黨缺乏競爭底線，選舉失利後便企圖通過罷免逆轉局勢。葉元之形容，民進黨透過這種手段干預民主運作，尤其在一些地區的民意代表沒有實際作為，卻利用罷免來打擊對手。



葉元之強調，羅廷瑋在黨團會議上已經向黨內成員道歉，並表明未來會與黨團緊密合作，共同對抗來自外界的壓力。葉元之進一步指出，當前的台灣民主體制似乎正被操縱，任何不被民進黨或其支持者接受的意見，便可能面臨罷免威脅，這使得台灣的政治氛圍變得愈發壓抑。他甚至將現況比喻為接近朝鮮的威權統治，言論與職權的行使都受到不正常的限制。



對於羅廷瑋的處境，葉元之表示黨內對其表示理解與支持，黨團成員視彼此為一家人，會共同面對外來的壓力與挑戰。他呼籲國民黨內部團結一致，肩並肩地對抗不公的政治手段，維護台灣的民主價值。



此外，對於羅廷瑋是否將面臨黨內懲處，葉元之提到，目前尚未有具體討論，但他笑說要他決定要讓羅廷瑋請客吃飯。